Ministro italiano: Ataque en Modena aviva inquietudes sobre integración en debate migratorio

Manchas de sangre cerca de un auto destruido en una calle de Módena, Italia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Lapresse vía AP) AP

Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, cuando el hombre de 31 años embistió con su vehículo a peatones el sábado antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda.

Pese a descartar el terrorismo, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, afirmó que no puede descartarse como un incidente aislado. Añadió que los investigadores aún deben examinar a fondo los factores detrás del ataque, y sugirió que la marginación social y una discriminación percibida podrían haber influido.

Sus declaraciones se produjeron al tempo que algunos políticos italianos aprovecharon el ataque para expresar retórica xenófoba, y también se reavivó la atención sobre los llamados italianos de segunda generación —personas nacidas o criadas en Italia de padres extranjeros—, que a menudo están en el centro de los debates sobre identidad, ciudadanía e integración.

“En esta fase, no hay elementos que correspondan al perfil clásico de un terrorista que planifica acciones violentas”, declaró Piantedosi en una entrevista con el diario Il Giornale al señalar las preocupaciones sobre la salud mental del hombre y su malestar social. “Pero todo esto no puede llevarnos a descartar el ataque como el acto de un loco aislado”.

Las autoridades italianas detallaron que el sospechoso, identificado como Salim El Koudri, intentó huir e hirió levemente con un cuchillo a un transeúnte antes de ser contenido por personas que pasaban por el lugar y detenido por la policía. Los fiscales lo arrestaron por cargos que incluyen masacre y lesiones agravadas. Una audiencia judicial para decidir si se valida su detención fue aplazada para la mañana del martes.

El sospechoso, nacido en Italia y con estudios universitarios, había sido diagnosticado con un trastorno de la personalidad y había mostrado frustración por su situación laboral y social, informaron autoridades locales. Señalaron que el hombre recibió tratamiento en 2022 por lo que funcionarios describieron como un trastorno esquizoide, antes de abandonar la atención.

Aun así, el caso ha avivado el debate político en Italia, donde controlar y limitar la migración es una prioridad clave en la agenda de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni.

En una publicación en redes sociales, el viceprimer ministro Matteo Salvini, líder de la Liga --que se opone a la migración--, se refirió al sospechoso como un “delincuente de segunda generación” y renovó los exhortos a medidas migratorias más estrictas.

Políticos de la oposición criticaron al gobierno por intentar usar este caso para endurecer las normas de inmigración.

“Incluso antes que surgieran las responsabilidades y las circunstancias que rodean el incidente, el viceprimer ministro (Salvini) transformó un episodio dramático en un mitin antiinmigración”, sostuvo Carlo Calenda, líder del partido opositor Azione.

Piantedosi, sin embargo, intentó trazar una distinción entre el ataque de Modena y las políticas migratorias del gobierno, al subrayar la ciudadanía italiana del sospechoso, aunque señaló que eso no garantiza una integración exitosa.

Destacó un correo electrónico que El Koudri envió a su universidad con lenguaje insultante contra los cristianos, antes de disculparse posteriormente, lo que sugiere un posible resentimiento vinculado a una discriminación percibida.

Piantedosi advirtió que los investigadores aún trabajan para establecer el motivo completo del ataque y destacó: “Puede que lo haya impulsado un resentimiento ligado a la sensación de haber sufrido discriminación”.

Agregó que el incidente plantea “preguntas profundas” sobre integración, identidad y marginación, en particular entre algunos inmigrantes de segunda generación.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, recalcó el domingo que el hombre es un ciudadano italiano, no un migrante. Se esperaba que Tajani viaje a Modena más tarde el lunes para visitar a los heridos.

Alcalde de Modena rechaza generalizaciones sobre los extranjeros

Bajo el sistema de ciudadanía de Italia, muchos no son reconocidos automáticamente como italianos al nacer y pueden tener que solicitarlo más adelante en la vida. También pueden enfrentar presiones vinculadas a la integración, incluyendo desafíos en educación, empleo e inclusión social, pese a haber crecido en Italia.

El alcalde de Modena, Massimo Mezzetti, calificó de “disparates” las generalizaciones sobre los extranjeros, y señaló que dos migrantes egipcios estuvieron entre quienes ayudaron a detener al agresor.

Miles de residentes se reunieron en la céntrica Piazza Grande de Modena durante el fin de semana en una muestra de solidaridad con las víctimas.

Una mujer permanece en estado crítico tras el atropello, y otras víctimas también sufrieron heridas graves, informaron las autoridades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP