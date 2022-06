Ministro dominicano habría sido asesinado por negar permiso

Uno de los permisos que el exministro asesinado Orlando Jorge Mera había rechazado había sido presentado por su antiguo amigo y ahora sospechoso, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, quien fungía de intermediario entre las compañías y el ministerio. Ese permiso en particular involucraba una solicitud para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas, de acuerdo con los documentos obtenidos por The Associated Press.