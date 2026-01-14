Ministro de Defensa colombiano promete en EEUU mayor eficacia contra el narcotráfico

Compartir en:









Sánchez detalló a la prensa en Washington que las reuniones con altos funcionarios del gobierno estadounidense que sostiene desde el lunes han girado en “cómo ser más eficientes y eficaces en la lucha contra las drogas” y en explicar lo que considera logros de la ofensiva contra el narcotráfico en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

Sin embargo, Sánchez no adelantó cuáles serán las medidas concretas que Colombia tomará para dar un nuevo impulso a su política antinarcóticos y aseguró que será el propio presidente Gustavo Petro quien lo haga, probablemente en el marco del posible encuentro con su homólogo Donald Trump.

Petro y Trump dieron un giro en su tensa relación hace una semana durante una llamada telefónica de tono cordial tras la que el estadounidense dijo públicamente que lo invitó a la Casa Blanca. El gobierno colombiano ha dicho que el encuentro se prepara para la primera semana de febrero, sin dar más detalles.

Los desacuerdos entre ambos mandatarios han incluido la política migratoria y las acciones bélicas en la Franja de Gaza, pero se han concentrado especialmente en la lucha contra el narcotráfico luego de que Trump dijera que Colombia no hace lo suficiente y tildara sin pruebas a Petro de ser un “capo” del narco.

La llamada y la invitación se dieron pocos días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y luego de que Trump dijera que para él estaría “bien” una acción contra Colombia.

Petro ha defendido su política contra las drogas y ha dicho que Trump está “desinformado” sobre sus resultados, por lo cual su ministro de Defensa y el embajador en Washington, Daniel García-Peña, se han enfocado en mostrar resultados.

“El crecimiento de los cultivos (de hoja de coca) se detuvo en este gobierno”, afirmó Sánchez, quien aseguró que se ve una “tendencia a la reducción” en el área cultivada, según las mediciones en tiempo real de la policía durante los últimos meses. “Pero no podemos estar tranquilos hasta que no haya una caída real de los cultivos de coca”, agregó. La última medición disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en 2023. Sin embargo, Petro ha reprochado supuestos problemas en la metodología de la ONU. El embajador García-Peña agregó que “seguramente” los mandatarios tratarán en su encuentro presencial la posibilidad de realizar acciones conjuntas contra grupos armados en la frontera con Venezuela, donde opera especialmente la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. FUENTE: AP