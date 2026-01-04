americateve

Ministro de Defensa afirma que militares se mantienen cohesionados y fieles al gobierno de Venezuela

CARACAS (AP) — El ministro de Defensa de Venezuela exigió el domingo la liberación del presidente Nicolás Maduro y expresó el reconocimiento del mandatario capturado por fuerzas estadounidenses como su comandante en jefe de la Fuerza Armada y fidelidad a las autoridades del país.

Un soldado se encuentra sobre un vehículo blindado en la avenida que conduce desde el Aeropuerto Internacional hacia Caracas, Venezuela, el domingo 4 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Un soldado se encuentra sobre un vehículo blindado en la avenida que conduce desde el Aeropuerto Internacional hacia Caracas, Venezuela, el domingo 4 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza “contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe” y la primera dama Cilia Flores, declaró el general en jefe Vladimir Padrino López, acompañado del alto mando militar en una transmisión en cadena de radio y televisión. “Exigimos la rápida liberación del Presidente”.

Sin mencionar una cifra de fallecidos, Padrino López indicó que la captura del mandatario se produjo luego de “asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldados y ciudadanos inocentes”.

Maduro fue sacado del país el sábado luego de meses de creciente presión en su contra por parte de Washington, en una operación nocturna anunciada horas después por el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales.

“El alto Mando Militar de la República, que como pueden ver, está hoy unido, cohesionado ante la agresión imperial que se ha perpetuado. Ayer fuimos testigos todo el pueblo de Venezuela de una brutal agresión militar contra nuestra soberanía, se ha violado, se ha vulnerado nuestra soberanía porque con un despliegue sin precedentes contra la república”, aseveró.

“Es el presidente Nicolás Maduro, el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos y de todos los venezolanos”, insistió.

Los militares, que tradicionalmente han sido los árbitros de las disputas políticas en Venezuela y son uno de los principales apoyos del mandatario depuesto, expresan pública y repetidamente lealtad a Maduro. A semejanza de su predecesor y mentor, el difunto presidente Hugo Chávez, en el gobierno de Maduro los militares controlan sectores importantes de la economía y forman parte de su equipo ministerial.

El jefe castrense llamó además a los venezolanos a mantener la paz y el orden en el país, y “no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer".

“Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días”, añadió.

“La Patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, acotó. En ese sentido, el ministro manifestó el apoyo de los militares a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cercana colaboradora de Maduro, para “asumir en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente… en estricto cumplimiento” de las leyes sobre Estado de Excepción y de Seguridad de la Nación.

La situación legal en Venezuela tras la abrupta salida de Maduro del poder como consecuencia de su captura aún genera dudas.

No hay certeza de que la vicepresidenta efectivamente pueda dirigir el gobierno.

“Vamos a gobernar ese país (Venezuela) hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal”, afirmó Trump el sábado a medios de prensa.

FUENTE: AP

