Ministro de Defensa afirma que es “prácticamente imposible” fracturar a la Fuerza Armada venezolana

CARACAS (AP) — El ministro de Defensa de Venezuela afirmó el martes que la Fuerza Armada es un sólido soporte de estabilidad en el país sudamericano y resaltó la postura de las autoridades de no caer en provocaciones en momentos en que Estados Unidos incrementa su campaña de presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Miembros de milicias saludan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, durante la Guerra Federal del siglo XIX, en Caracas, Venezuela, el 10 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos)
El general en jefe, Vladimir Padrino López, indicó que “nunca descansarán en fracturar” a la Fuerza Armada y dividirla, “porque nosotros somos la columna gruesa de la estabilidad de la patria”. Pero “eso es prácticamente imposible”, agregó.

Los militares, que tradicionalmente han sido los árbitros de las disputas políticas en Venezuela y son uno de los principales apoyos del mandatario, expresan pública y repetidamente lealtad a Maduro. A semejanza de su predecesor y mentor, el difunto presidente Hugo Chávez, en el gobierno de Maduro los militares controlan sectores importantes de la economía y forman parte de su equipo ministerial.

Padrino López —que no mencionó los recientes comentarios de Donald Trump sobre que Estados Unidos “golpeó” una instalación costera relacionada con el narcotráfico— indicó que las autoridades venezolanas “no le hemos comprado al imperialismo sus actos de provocación”.

“Hemos hecho grandes cosas por el mantenimiento de la paz, hemos participado mayoritariamente en la Fuerza Armada, en el combate contra el narcotráfico”, apuntó.

Destacó que este año las autoridades decomisaron más de 65 toneladas de drogas, “que para nosotros es bastante, porque Venezuela no es un país determinante en el tráfico de drogas”, añadió el ministro en un acto castrense transmitido por la estatal Venezolana de Televisión.

Trump se ha negado a revelar si militares estadounidenses o la CIA llevaron a cabo el ataque al muelle o dónde ocurrió. No confirmó que haya sucedido en Venezuela.

En las últimas semanas, el presidente estadounidense había dicho que Estados Unidos pasaría de atacar embarcaciones a atacar en tierra “pronto”.

En octubre, Trump confirmó que había autorizado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Washington lleva desde septiembre enviando buques de guerra a la región. Desde entonces, 30 embarcaciones sospechosas de narcotráfico han sido atacadas en Caribe y en aguas del océano Pacífico y al menos 107 personas han fallecido.

FUENTE: AP

