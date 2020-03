“Minions” se aplaza y Rosie O'Donnell llama a Gloria Stefan

Incluso si los cines abrieran este verano no estarán los Minions. La película animada “Minions: The Rise of Gru” (“Minions 2: El origen de Gru”) no será estrenada en julio. Universal Pictures anunció el jueves que la cinta no podría completarse para el 3 de julio por circunstancias relacionadas con el coronavirus.

Chris Meledandri, fundador y director general de Illumination, dijo en un comunicado que la empresa cerrará su estudio en París por la severidad de la situación en Francia. Meledandri dijo que están cumpliendo con las recomendaciones del gobierno francés.

___

ROSIE PIDE AYUDA A SUS AMIGOS

Rosie O’Donnell revivirá su viejo talk show por una única vez y su lista de invitados es impresionante con grandes personalidades de Broadway y Hollywood como Gloria Estefan y Chita Rivera.

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Neil Patrick Harris, Morgan Freeman y Barry Manilow también acompañarán a O’Donnell el domingo para una transmisión en vivo por streaming de “The Rosie O’Donnell Show” que servirá para recaudar fondos para The Actors Fund, una organización benéfica que apoya a artistas y trabajadores de los espectáculos.

El programa estará disponible en Broadway.com y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de Broadway.com a partir de las 7 p.m., hora del este.

Otros que se espera que participen serán: Kristin Chenoweth, Gavin Creel, Jesse Tyler Ferguson, Rob McClure, Audra McDonald, Katharine McPhee, Idina Menzel, Kelli O’Hara, Billy Porter, Seth Rudetsky, Lea Salonga, Jordin Sparks, Ben Vereen y Adrienne Warren.

___

ORQUESTA EN SILENCIO

La Ópera Metropolitana en Nueva York canceló el resto de su temporada y dejará de pagar a la orquesta, coro y otros empleados sindicalizados para finales de marzo por el nuevo coronavirus.

La semana pasada la Met canceló sus presentaciones hasta el 31 de marzo.

El gerente general de la compañía Peter Gelb dijo que renunciará a su salario de 1,45 millones hasta que se retomen las operaciones normales y los miembros con salarios mayores de su personal administrativo recibirán una reducción de 10% para todos aquellos que ganan más de 125.000 dólares y entre 25 y 50% para aquellos que ganan más. La Met emprenderá una iniciativa de emergencia para recaudar entre 50 y 60 millones en fondos y hasta ahora su junta directiva ha prometido 11 millones para ese fin.

“Tenemos asuntos graves de flujo de capital que hay que enfrentar ahora mismo por la pérdida de la taquilla”, dijo Gelb en una entrevista. "También estamos pidiendo a quienes compraron boletos que donen sus entradas en vez de recibir reembolsos o al menos donar a una cuenta para que podamos retenerlo y reasignarlo para futuras presentaciones”.

Con un presupuesto de 308 millones de dólares en esta temporada, la Met es la más grande institución de artes escénicas en Estados Unidos. Esta temporada iba a terminar el 9 de mayo y su temporada 2020-21 comienza el 21 de septiembre. La crisis obligó a la cancelación de cerca de un tercio de la temporada y de tres transmisiones de alta definición en teatros del mundo, incluyendo el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

___

CONAN O'BRIEN REGRESA AL HORARIO NOCTURNO CON UN iPHONE

Con iPhones y Skype, Conan O'Brien regresará al aire.

El presentador de programas nocturnos volverá a lanzar nuevos episodios de “Conan” de TBS el 30 de marzo. Su personal seguirá en casa y el programa será realizado por O'Brien en un iPhone con invitados vía Skype.

“Esto no será lindo, pero siéntanse libres de reírse de nuestro intento”, dijo O'Brien en Twitter. Todos los programas nocturnos han parado su producción por la pandemia de coronavirus para evitar congregar al público y a los grandes equipos de producción. Algunos de los anfitriones han publicado videos en internet.

O'Brien es el primero en tratar de montar remotamente una transmisión completa desde casa.

___

Los periodistas de The Associated Press Mark Kennedy, Jake Coyle, Ron Blum y Lindsey Bahr contribuyeron a este despacho.

___

The Associated Press recibe apoyo para su cobertura de salud y ciencia del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo su contenido.