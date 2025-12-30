Mineros se enfrentan con dinamita a la policía en Bolivia en contra del alza del combustible

Compartir en:









Mineros se movilizan en contra de la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a los combustibles en La Paz, Bolivia, el lunes 29 de diciembre de 2025. (AP Foto/Freddy Barragan) AP

La policía reprimió la protesta con gas lacrimógeno y balines de goma en contra de centenares de manifestantes que hicieron detonar pequeñas cargas de dinamita y buscaron romper el cerco policial para ingresar hasta la plaza central donde está la casa de Gobierno y el legislativo de Bolivia con el fin de hacer escuchar su protesta. La policía no reportó inmediatamente heridos ni detenidos.

Desde hace ocho días mineros de empresas estatales llegaron a La Paz para rechazar las medidas del gobierno. “Nuestra protesta no es solo contra la eliminación del subsidio a los carburantes, sino contra este decreto maldito que busca hipotecar el país y a las futuras generaciones”, dijo el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo, que lidera la protesta a la que se han sumado otros sectores como maestros y sindicalistas de organizaciones indígenas.

Paz, que asumió el poder en noviembre, eliminó el subsidio a la gasolina y al diésel que por más de 20 años ha mantenido congelado su precio durante los gobiernos izquierdistas de Evo Morales y Luis Arce (2006-2025). Bolivia importa esos combustibles debido a una baja producción local, lo que vino a agravar la peor crisis económica que vive el país en cuatro décadas. El subsidio ha sido una sangría económica y es la causa principal del déficit fiscal que bordeará este año el 13% del producto interno bruto, ha dicho el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

El ajuste del gobierno incluye otras reformas, entre ellas un decreto que autoriza al Banco Central del Bolivia a contraer préstamos “sin el aval de la Asamblea Legislativa lo cual viola la constitución”, dijo Argollo. Uno de sus artículos autoriza a la entidad financiera de forma excepcional a “gestionar y acordar líneas de financiamiento de liquidez, swaps (intercambios) de divisas, mecanismos precautorios y otras operaciones, destinados a la estabilización de la Balanza de Pagos”.

La anulación del subsidio eliminó la crónica escasez de gasolina y diésel y las kilométricas filas de vehículos en las estaciones de servicio que afectaron el transporte y la producción de alimentos.

La COB es la principal central sindical de Bolivia y representa a obreros, campesinos, y profesionales, entre otros sectores.

Hasta ahora sus protestas han tenido escaso impacto y no han sido secundadas por otros sindicatos debido a las fiestas de fin de año. Un grupo de mujeres mineras realizó la víspera una huelga de hambre para aumentar la presión. Argollo dijo que en los próximos días más sindicatos podrían sumarse a la protesta. FUENTE: AP