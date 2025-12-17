americateve

Mineros cortan vía y exigen que Congreso de Perú apruebe permiso para operar minas de oro hasta 2026

LIMA (AP) — Mineros informales bloqueaban el miércoles una vía clave en el sur de Perú, lo que provocó la acumulación de cientos de autobuses, en reclamo de que el Congreso apruebe una quinta extensión de un permiso temporal que los habilita a extraer oro y cobre hasta fines de 2026 sin sanciones.

La comisión permanente del Parlamento —que legisla durante los recesos— programó para la jornada el debate y segunda votación de un proyecto aprobado en primera instancia a inicios de diciembre. Si el proyecto es aprobado, se enviará al presidente José Jerí quien podrá promulgarlo o rechazarlo.

La cuarta ampliación de los permisos se realizó en junio y el Congreso indicó esa vez que la extensión, que iba a finalizar a fines de 2025, era por “única vez”.

Los trabajadores mineros cortaron la vía Panamericana, sobre el Pacífico, a la altura del distrito de Chala, donde la actividad pesquera se debilitó por el auge de la minería y en la actualidad miles extraen oro y cobre alentados por los altos precios mundiales de ambos metales. Videos de medios locales mostraban filas de autobuses detenidos y mineros junto a neumáticos incendiados.

En Perú existen tres tipos de minería: la formal, que cumple todos los requisitos legales; la informal, que es de menor magnitud, pero se encuentra en proceso de legalización, y la ilegal, que opera en territorios prohibidos por ley y tiene nexos con grupos criminales.

Según las autoridades un número indeterminado de registros de mineros informales es aprovechado por grupos criminales que se involucran en la extracción de minerales.

En julio el gobierno eliminó 50.565 permisos temporales para personas que no realizaban actividades mineras o que no habían realizado trámites para regularizarse. Otros 31.560 permisos sí han sido apoyados por las autoridades porque sus titulares tienen deseos de formalizarse, según el gobierno.

La nueva extensión temporal para los mineros ocurre a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril. Muchos de los congresistas buscan ganar la simpatía de los mineros informales que suman entre 300.000 y 500.000, según la fiscalía y datos de los propios mineros.

La Comunidad Andina —que integran Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— dictaminó en octubre que Perú no está cumpliendo sus compromisos para frenar la minería ilegal de oro. La organización ordenó a Perú finalizar las extensiones de los permisos temporales y confiscar maquinaria de la minería ilegal. Advirtió que en caso de que no ocurra, el país podría sufrir sanciones comerciales.

FUENTE: AP

