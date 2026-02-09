Minera canadiense confirma que varios cuerpos hallados al noroeste de México son de sus trabajadores

“Estamos devastados por este desenlace y por la trágica pérdida de vidas humanas”, dijo Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla, en un comunicado.

Según explicó la empresa, que explota una mina de oro y plata en el municipio de Concordia, en una sierra cercana al puerto de Mazatlán, varias familias les informaron del hallazgo de los cadáveres, pero están a la espera de la confirmación por parte de las autoridades.

La minera no se pronunció sobre los posibles motivos del secuestro de sus trabajadores.

“Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, así como a toda la comunidad de Concordia”, agregó Konnert, el director ejecutivo. “Seguimos centrados en la recuperación segura de los que siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente en estos momentos tan difíciles”.

La violencia en Sinaloa se agudizó hace casi año y medio cuando comenzó una lucha entre distintas facciones del cártel del mismo nombre, lo que hizo aumentar no solo los muertos, sino los desaparecidos en el estado. Los recientes hechos violentos indican que la situación está lejos de controlarse pese al reciente incremento del despliegue militar en la región y la constante presión estadounidense para que México ofrezca resultados contundentes contra el crimen organizado.

La fiscalía federal informó el viernes de cuatro detenciones relacionadas con el caso y de la localización de cadáveres y restos humanos en esa zona, pero tampoco dio número de posibles víctimas halladas en el lugar.

La presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha jactado de los avances en materia de seguridad de su administración, dijo el lunes que esos arrestos fueron los que llevaron a la localización de los cuerpos, sin especificar qué pudo motivar el secuestro de los trabajadores.

“Se está investigando todo”, afirmó la mandataria tras asegurar que el gobierno está en contacto con la minera y las familias.

La semana pasada también conmocionó la desaparición de cuatro turistas mexicanos que estaban en Mazatlán y de cuyo paradero no se tiene noticia. Una mujer y una niña que iban con ellos fueron localizadas con vida, indicó el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha.

En su conferencia semanal de los lunes, Rocha tampoco dio detalles de la envergadura de los enterramientos localizados la semana pasada, pero indicó que se encontraron varias fosas y que todavía se trabaja en la búsqueda por tierra y aire tanto de los trabajadores de la mina como del grupo de turistas “y los que aparezcan”.

En Sinaloa, según las cifras del gobierno federal, hay más de 7.000 personas desaparecidas de las 132.000 que hay en todo el país.

Desde hace tiempo, las explotaciones mineras en México han sido blanco del crimen organizado. Los distintos cárteles han ofrecido o impuesto su protección en algunas explotaciones y han llegado a controlar otras. Un ejemplo de ello ocurrió en el estado de Michoacán.

FUENTE: AP