El MINCULT cierra el grupo Trébol Teatro, el proyecto escénico de Yunior García en Cuba

Por su lado, García Aguilera subrayó en una publicación en su propio muro: "Han cerrado nuestro grupo de teatro y han prohibido mis obras. Mi nombre pasa a formar parte de una larguísima lista de autores innombrables. Acosan y amenazan a colegas para que saquen mis textos de sus repertorios... Y una parte del gremio, tristemente, sigue creyendo que el silencio es un síntoma de inteligencia".

"La Seguridad del Estado agranda sus oficinas dentro de las instituciones culturales. El ISA, bajo el nuevo rector, amenaza con volverse una granja de elegías, panfletos y consignas. Ascienden a cargos los mediocres y los come-candelas... Y una parte del gremio, tristemente, insiste en pensar que el cinismo es sinónimo de inteligencia".

"Vendrán nuevos quinquenios grises, turbios, opacos. Tacharán más palabras, ideas y melodías. Se multiplicarán los actos de repudio. Vigilarán de cerca cada pensamiento. Dirán que el ARTE es una patraña de los enemigos... Y una parte del gremio, tristemente, seguirá susurrando que ignorarlo todo, absolutamente todo, es una demostración sublime de su inteligencia", agregó.

La actriz Mariela Brito, de la compañía El Ciervo Encantado, comentó la publicación de Prieto: "Un grupo de teatro no existe porque tenga un espacio ni por pertenecer a una institución. (...) Ninguna institución puede determinar la existencia o no de un grupo de teatro. Trébol Teatro seguirá existiendo mientras sus integrantes se necesiten como grupo, más allá de que les paguen o no un salario, más allá de que tengan o no un espacio asignado por la institución".

"Es lamentable, y obscena, la decisión de castigar a los artistas de Trébol Teatro borrándolos institucionalmente, lo cual supone afectaciones económicas y de acceso a los espacios públicos de presentación y promoción, todos administrados por el Estado", prosiguió.

"Es un abuso y una falta de respeto a ellos que están aquí, que tienen una obra y el deseo y la voluntad de seguir trabajando juntos. Pero es evidente que 'el caso' de Trébol Teatro es otra cosa, y que la institución piensa que decretando su cese como proyecto institucional podrá borrar la obra de un autor y director, y el recorrido y pertenencia de este grupo al Teatro cubano".

"Lo que la institución no sabe es que un grupo de teatro es una cosa más compleja, como nos dijo hace muchos años Vicente Revuelta en una guagua camino a Ciego de Ávila, en lo que fue la primera gira de El Ciervo Encantado, cuando aún no existía (institucionalmente): 'Ustedes son una secta'. Actores y actrices de Trébol Teatro, en lo que podamos ayudar aquí estamos. La gente de teatro somos una secta", finalizó.

Fundada por García Aguilera en 2003 con actores recién graduados, Trébol Teatro montó varias de las obras del dramaturgo. Entre ellas estuvo Jacuzzi, que ganó el Premio Nacional Aire Frío de la oficialista Asociación Hermanos Saíz, así como Asco, Semen y Hembra.