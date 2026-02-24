Miller y Knueppel guían a Hornets a su 8vo triunfo seguido de visita, 131-99 sobre Bulls

Compartir en:









Brandon Miller, de los Hornets de Charlotte, salta hacia la cesta frente a Isaac Okoro, de los Bulls de Chicago, en el partido del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los Hornets acertaron el 51,6% de sus disparos de campo y estuvieron certeros desde más allá del arco, al encestar 25 de 57 intentos de triples, a uno del récord del equipo.

LaMelo Ball anotó 16 puntos y Miles Bridges también aportó 16 en su regreso tras una suspensión. Los Hornets superaron a los Bulls por 42-16 en el tercer cuarto —incluida una decisiva racha de 22-2— y le propinaron a Chicago su décima derrota consecutiva, igualando su peor racha desde enero de 2019.

Matas Buzelis anotó 32 puntos, la mayor cifra de su carrera, pero Chicago se vio perjudicado por las pérdidas de balón —19 en este partido—. Patrick Williams y Guerschon Yabusele terminaron con 11 puntos cada uno.

Knueppel cerró con tres triples en seis intentos para elevar su total de canastas de tres puntos a 201. Al disputar su 58vo partido, se convirtió en el jugador que más rápidamente ha llegado a 200 triples.

_____

FUENTE: AP