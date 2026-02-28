americateve

Miller anota 26 y Hornets vencen 109-93 a Trail Blazers para cuarta victoria seguida

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Brandon Miller anotó 26 puntos y capturó ocho rebotes, y los Hornets de Charlotte vencieron el sábado 109-93 a los Trail Blazers de Portland para su cuarta victoria consecutiva.

Moussa Diabate (14) de los Hornets de Charlotte se escapa para una clavada ante el belga Toumani Camara de los Trail Blazers de Portland durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Charlotte, N.C., el sábado 28 de febrero de 2026. (Foto AP/Nell Redmond)
Moussa Diabate (14) de los Hornets de Charlotte se escapa para una clavada ante el belga Toumani Camara de los Trail Blazers de Portland durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Charlotte, N.C., el sábado 28 de febrero de 2026. (Foto AP/Nell Redmond)

Miller encestó seis triples y los Hornets terminaron con 16 de 42 desde la línea de 3 puntos, después de totalizar 72 en las tres victorias anteriores, igualando el récord de la NBA de más triples en un lapso de tres partidos.

Coby White sumó 20 puntos desde la banca y LaMelo Ball aportó 15 puntos y ocho asistencias. Moussa Diabate terminó con 13 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias, mientras Charlotte se acercó a un partido de .500 con marca de 30-31.

Jrue Holiday anotó 25 puntos y Jerami Grant tuvo 21 por los Trail Blazers, que jugaron sin el All-Star Deni Avdija por tercer partido consecutivo debido a una lesión en la espalda.

Portland falló sus 10 intentos de triple en el primer cuarto y Charlotte tomó ventaja de 29-17. Miller encestó cuatro triples y anotó 12 puntos en el segundo periodo, mientras los Hornets se fueron al descanso con ventaja de 51-43.

Los Blazers recortaron a 74-67 tras tres cuartos, pero volvieron a enfriarse en el cuarto periodo, fallando 10 de sus 12 intentos de triple. Portland terminó el partido con 11 de 47 (23,4%) en triples. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

