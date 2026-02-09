Militares de EEUU abordan petrolero sancionado en el Índico tras persecución desde el Caribe

La nota en redes sociales no menciona si el barco estaba vinculado a Venezuela, que enfrenta sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo y depende de una flota oculta con banderas falsas para llevar crudo a las cadenas de suministro globales.

Sin embargo, el Aquila II fue uno de al menos 16 petroleros que partieron de la costa venezolana el mes pasado después de que fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro, indicó Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com. Dijo que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar los movimientos del barco.

Según los datos transmitidos desde el barco el lunes, actualmente no está cargado con crudo.

El Aquila II es un petrolero con bandera panameña bajo sanciones de Estados Unidos relacionadas con el envío ilegal de petróleo ruso. Propiedad de una empresa con dirección registrada en Hong Kong, los datos de seguimiento de barcos muestran que ha pasado gran parte del último año con su transpondedor apagado, una práctica conocida como "navegar en la oscuridad" comúnmente empleada por contrabandistas para ocultar su ubicación.

El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa América Latina, señaló en un correo electrónico que no tenía nada que agregar a la publicación del Pentágono en X. La publicación dice que el ejército “realizó una interdicción marítima” en el barco.

“El Aquila II estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de los buques sancionados en el Caribe”, apuntó el Pentágono. “Huyó, y lo seguimos”.

Estados Unidos no dijo que incautó el barco, lo cual ha hecho con al menos otros siete petroleros sancionados vinculados a Venezuela.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, la administración de Trump se ha propuesto controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela. Los funcionarios de la administración republicana del presidente Donald Trump han dejado claro que ven la incautación de los petroleros como una forma de ganar dinero mientras buscan reconstruir la maltrecha industria petrolera de Venezuela y restaurar su economía.

Trump también ha estado tratando de restringir el flujo de petróleo hacia Cuba, que enfrenta estrictas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y depende en gran medida de envíos de petróleo de aliados como México, Rusia y Venezuela.

Desde la operación en Venezuela, Trump ha dicho que no habrá más petróleo venezolano para Cuba y que el gobierno cubano está a punto de caer. Trump también firmó recientemente una orden ejecutiva que impondría aranceles países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, presionando principalmente a México porque ha actuado como un salvavidas de petróleo para esa isla.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP