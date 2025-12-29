Milicianos del grupo Estado Islámico hieren a 7 policías en Turquía

Compartir en:









El tiroteo se desató en el distrito de Elmali en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, cuando la policía irrumpió en una casa donde los milicianos se escondían, informó la Agencia Anadolu.

Se envió a fuerzas especiales de la vecina provincia de Bursa para reforzar el operativo.

A medida que el enfrentamiento se extendió a las calles, cinco escuelas del área cerraron por el día, informó el canal de noticias privado NTV. Las autoridades también cortaron el suministro de gas natural y electricidad como medida de precaución, y se prohibió la entrada de civiles y vehículos al vecindario.

Ninguno de los agentes heridos se encuentra grave, agregó Anadolu.

La semana pasada, la policía lanzó decenas de redadas simultáneas, deteniendo a 115 efectivos del grupo islamista que supuestamente planeaban ataques contra las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las autoridades indicaron que el grupo había exhortado a actuar durante los festejos, especialmente contra no musulmanes.

El Estado Islámico ha llevado a cabo una serie de ataques mortales en Turquía en los últimos años, incluido un tiroteo en un club nocturno de Estambul durante las celebraciones de Año Nuevo el 1 de enero de 2017, en el que murieron 39 personas.

