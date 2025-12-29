americateve

Milicianos del grupo Estado Islámico hieren a 7 policías en Turquía

ANKARA, Turquía (AP) — Milicianos del Estado Islámico hirieron a siete policías el lunes durante una redada contra el grupo en el noroeste de Turquía, informó la prensa estatal del país.

El tiroteo se desató en el distrito de Elmali en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, cuando la policía irrumpió en una casa donde los milicianos se escondían, informó la Agencia Anadolu.

Se envió a fuerzas especiales de la vecina provincia de Bursa para reforzar el operativo.

A medida que el enfrentamiento se extendió a las calles, cinco escuelas del área cerraron por el día, informó el canal de noticias privado NTV. Las autoridades también cortaron el suministro de gas natural y electricidad como medida de precaución, y se prohibió la entrada de civiles y vehículos al vecindario.

Ninguno de los agentes heridos se encuentra grave, agregó Anadolu.

La semana pasada, la policía lanzó decenas de redadas simultáneas, deteniendo a 115 efectivos del grupo islamista que supuestamente planeaban ataques contra las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las autoridades indicaron que el grupo había exhortado a actuar durante los festejos, especialmente contra no musulmanes.

El Estado Islámico ha llevado a cabo una serie de ataques mortales en Turquía en los últimos años, incluido un tiroteo en un club nocturno de Estambul durante las celebraciones de Año Nuevo el 1 de enero de 2017, en el que murieron 39 personas.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

