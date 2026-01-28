Miles se manifiestan en Belgrado contra la represión de las protestas estudiantiles

Compartir en:









Decenas de personas participan en una marcha, encabeza por estudiantes universitarios, contra la represión del gobierno en las universidades, uno de los principales motores de las protestas, que duran más de un año, contra el gobierno del presidente autocrático Aleksandar Vucic, en Belgrado, Serbia, el 27 de enero de 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP

Los manifestantes se dieron cita frente a la sede de la Universidad de Belgrado en lo que fue un día nacional de la educación. La movilización pacífica, denominada "El conocimiento es poder", se celebró en apoyo a decenas de profesores y maestros que han perdido sus empleos o cargos por participar en las movilizaciones antigubernamentales.

"Ningún gobierno en nuestra historia ha tratado a los miembros de la comunidad académica con tanta arrogancia, venganza y malicia, y solo porque la comunidad académica se negó a guardar silencio", dijo Vladan Djokic, decano principal de la universidad, a la multitud.

Las manifestaciones lideradas por los estudiantes comenzaron tras el colapso del dosel de concreto de la estación de tren de Novi Sad, una ciudad del norte del país, que mató a 16 personas en noviembre de 2024. Muchos serbios culparon el desastre a un supuesto incumplimiento de las normas de seguridad alimentado por la corrupción durante las obras de renovación del edificio.

Las protestas, que se han extendido por todo el país, son las más constantes y numerosas registradas en Serbia en años, con cientos de miles de asistentes. Vucic se ha negado a convocar elecciones anticipadas como exigen los manifestantes y, en su lugar, ha intensificado la presión sobre ellos.

La manifestación en Belgrado se produjo días después de que la policía antimotines desalojó a estudiantes que protestaban en un edificio universitario en Novi Sad, una demostración de fuerza contra posibles intentos de reactivar las huelgas universitarias. Decenas de policías entraron en el inmueble y obligaron a los ocupantes a salir, algunos de los cuales acusaron a los agentes de violencia.

Djokic también citó la presión financiera y legal del gobierno sobre las universidades, así como los frecuentes ataques a los profesores y estudiantes que protestan, que son descritos por las autoridades y la prensa progubernamental como “terroristas”.

Instó a sus colegas a “resistir la presión y preservar la dignidad de nuestra profesión a través del ejemplo personal”. Antes el martes, varias facultades en Belgrado suspendieron las clases durante la jornada en señal de protesta. Serbia ha enfrentado críticas a nivel internacional por los reportes sobre uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes. Formalmente, Vucic busca que Serbia ingrese en la Unión Europea, pero al mismo tiempo refuerza sus lazos con Rusia y China en medio de acusaciones de reprimir las libertades democráticas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP