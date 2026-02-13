americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Miles se manifiestan en apoyo al antiguo rey de Nepal y piden el regreso de la monarquía

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Miles de simpatizantes del antiguo rey de Nepal se congregaron el viernes en el exterior del aeropuerto de Katmandú para recibirlo y exigir la restauración de la monarquía, abolida en la nación himalaya.

Gyanendra Shah saludó a la multitud que lo vitoreaba desde el techo corredizo de su auto, mientras cientos de policías con equipos antimotines trataban de controlar a los simpatizantes que abarrotaban la entrada principal al Aeropuerto Internacional Tribhuvan.

“Que vuelva el rey. Amamos a nuestro rey más que a nosotros mismos. Restablezcan la monarquía constitucional”, coreaba la multitud.

Más simpatizantes se alinearon a lo largo del trayecto entre el aeropuerto y la residencia privada del antiguo rey. Las movilizaciones fueron pacíficas y no hubo detenciones.

Gyanendra Shah regresaba de un viaje al este del país.

En 2006, las multitudinarias protestas callejeras obligaron a Gyanendra a renunciar a su gobierno autoritario, y dos años después el parlamento aprobó la abolición de la monarquía, mientras Gyanendra abandonaba el Palacio Real para vivir como un ciudadano normal.

Se estima que unos 10.000 simpatizantes asistieron a una manifestación similar el año pasado en el aeropuerto. Otra concentración monárquica celebrada el año pasado se tornó violenta y causó dos muertos y numerosos heridos.

Gyanendra no se ha pronunciado acerca de los llamados a la restauración de la monarquía. A pesar del creciente apoyo, tiene pocas posibilidades de volver al poder de inmediato, ya que el respaldo no es tan significativo como el que tienen otros partidos políticos que se oponen a la idea.

La muestra de apoyo a la monarquía se produce antes de las cruciales elecciones parlamentarias del próximo mes. Los grupos afines a Gyanendra, que obtuvieron alrededor del 5% de los escaños en los últimos comicios, esperan ampliar su representación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter