Miles protestan contra líder eslovaco por cierre de oficina de protección de denunciantes

BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — Miles de personas se manifestaron en toda Eslovaquia el martes para protestar contra las últimas medidas del gobierno del primer ministro populista Robert Fico para desmantelar una oficina independiente que protege a quienes denuncian corrupción y otras actividades delictivas.

De izquierda a derecha: El primer ministro belga Bart De Wever, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro húngaro Viktor Orban y el primer ministro eslovaco Robert Fico en Bruselas el 26 de junio del 2025. (AP foto/Geert Vanden Wijngaert)
De izquierda a derecha: El primer ministro belga Bart De Wever, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro húngaro Viktor Orban y el primer ministro eslovaco Robert Fico en Bruselas el 26 de junio del 2025. (AP foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Las manifestaciones tuvieron lugar en 10 comunidades, incluida la capital, Bratislava, donde los manifestantes en la Plaza de la Libertad tenían un mensaje para Fico: "Renuncia, renuncia".

Fico ha sido durante mucho tiempo una figura divisiva en Eslovaquia y la gente se manifiesta a menudo para protestar contra sus políticas prorrusas y otras.

Esta vez, la gente se enfureció después de que los legisladores en el Parlamento leales a Fico aprobaran un plan para cancelar la Oficina de Protección de Denunciantes la semana pasada a pesar de las respuestas críticas a tal medida tanto en el país como en el extranjero.

En otro paso controvertido, votaron para prohibir el uso de pruebas obtenidas de sospechosos que cooperaron con las autoridades policiales a cambio de una sentencia reducida. Dichas pruebas tampoco pueden ser utilizadas si mintieron en cualquier otro caso.

Una pancarta en la multitud decía: "El gobierno de Fico ayuda a la mafia".

Michal Šimečka, líder del partido opositor Progresista Eslovaquia que organizó la manifestación, dijo a la multitud: "Eslovaquia es el único país donde el gobierno aprueba leyes para facilitar la vida a los criminales y la mafia".

"Vergüenza, vergüenza", coreaba la gente.

La oposición acusó que los cambios estaban diseñados para ayudar a un aliado prominente de Fico, el vicepresidente del Parlamento Tibor Gašpar, quien debería enfrentar un juicio por cargos de establecer un grupo criminal.

Los manifestantes pidieron al presidente Peter Pellegrini, usualmente un aliado de Fico, que vetara los cambios. Pellegrini tiene que firmar la legislación para que se convierta en ley, pero el gobierno tiene la mayoría para anularlo.

Los críticos de Fico afirman que bajo su gobierno, Eslovaquia está siguiendo la dirección de Hungría bajo el primer ministro Viktor Orbán.

László Gubík, líder de la Alianza Húngara, un partido que representa a la minoría húngara de 450.000 personas en Eslovaquia, se unió por primera vez a la protesta antigubernamental.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

