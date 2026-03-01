Miles de personas quedan varadas en el cierre de aeropuertos tras el ataque a Irán

Pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados esperan en la terminal de salidas del aeropuerto internacional de Rafik Hariri en Beirut, Líbano, el sábado 28 de febrero de 2026, después de que las aerolíneas cancelaran vuelo debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. (AP Foto/Hassan Ammar) AP

Los aeropuertos de todo Oriente Medio permanecían cerrados el domingo, mientras el conflicto entraba en su segundo día. Emirates Airlines suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta, al menos, la tarde del domingo. El aeropuerto de Qatar estaba cerrado hasta, al menos, la mañana del lunes, según Qatar Airways. El espacio aéreo israelí también permanecía cerrado el domingo.

Los cierres han dejado varados a decenas de miles de viajeros en todo el mundo.

Cientos de miles de viajeros quedaron varados o fueron desviados a otros aeropuertos el sábado, después de que Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahrein cerraran su espacio aéreo. Tampoco hubo actividad de vuelos sobre los Emiratos Árabes Unidos, indicó el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24, después de que el gobierno anunciara un “cierre temporal y parcial” de su espacio aéreo.

Eso llevó al cierre de aeropuertos clave de conexión en Dubái, Abu Dabi y Doha, y a la cancelación de más de 1.800 vuelos por parte de las principales aerolíneas de Oriente Medio. Las tres grandes aerolíneas que operan en esos aeropuertos —Emirates, Qatar Airways y Etihad— suelen tener alrededor de 90.000 pasajeros al día que transitan por esos centros de conexión, y aún más viajeros con destino a lugares de Oriente Medio, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Dos aeropuertos en los Emiratos Árabes Unidos reportaron incidentes, mientras el gobierno condenaba lo que calificó de “un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes” el sábado.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Dubái —el más grande de los Emiratos Árabes Unidos y uno de los más transitados del mundo— informaron que cuatro personas resultaron heridas, mientras que el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi, señaló que una persona murió y otras siete resultaron heridas en un ataque con dron. También se reportaron ataques en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Aunque Irán no se atribuyó públicamente la responsabilidad, el alcance de los ataques de represalia que las naciones del Golfo atribuyeron a Irán se extendió más allá de las bases estadounidenses que previamente había dicho que atacaría.

“Para los viajeros, no hay manera de endulzar esto”, manifestó Henry Harteveldt, analista de la industria aérea y presidente de Atmosphere Research Group. “Deberían prepararse para retrasos o cancelaciones durante los próximos días, a medida que estos ataques evolucionen y, con suerte, terminen”.

Las aerolíneas que cruzan Oriente Medio tendrán que desviar los vuelos para rodear el conflicto, y muchos vuelos se dirigirán hacia el sur sobre Arabia Saudí. Eso añadirá horas a esos trayectos y consumirá combustible adicional, lo que incrementará los costos que las aerolíneas tendrán que absorber. Por ello, los precios de los pasajes podrían empezar a subir rápidamente si el conflicto se prolonga.

Los vuelos adicionales también presionarán a los controladores de tráfico aéreo en Arabia Saudí, que podrían tener que ralentizar el tráfico para asegurarse de poder gestionarlo con seguridad. Y los países que cerraron su espacio aéreo dejarán de percibir las tarifas de sobrevuelo que pagan las aerolíneas por cruzar por encima.

Pero Mike McCormick, quien solía supervisar el control de tráfico aéreo para la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) antes de retirarse y ahora es profesor en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo que durante los próximos días estos países podrían reabrir partes de su espacio aéreo una vez que las autoridades estadounidenses e israelíes compartan con las aerolíneas dónde están operando los vuelos militares y cuán capaz sigue siendo Irán de disparar misiles.

“Esos países entonces podrán revisar la situación y decir, está bien, podemos reabrir esta parte de nuestro espacio pero mantendremos esta parte de nuestro espacio aéreo cerrada”, añadió McCormick. “Así que creo que lo que veremos en las próximas 24 a 36 horas es cómo evoluciona el uso del espacio aéreo a medida que la actividad cinética se define mejor y a medida que la capacidad de Irán de realmente disparar misiles y crear riesgo adicional se reduce debido a los ataques”.

Pero no está claro cuánto tiempo durará la interrupción de las operaciones de vuelo. Como referencia, la campaña israelí y estadounidense contra Irán en junio de 2025 duró 12 días.

"Nadie lo sabe"

La situación cambiaba rápidamente y las aerolíneas instaron a los pasajeros a revisar el estado de su vuelo en internet antes de dirigirse al aeropuerto.

Algunas aerolíneas emitieron exenciones para los viajeros afectados que les permitirán reprogramar sus planes de vuelo sin pagar cargos adicionales ni tarifas más altas.

Jonathan Escott y su prometida habían llegado al aeropuerto de Newcastle, Inglaterra, el sábado, solo para enterarse de que su vuelo directo a Dubái en la aerolínea Emirates había sido cancelado, dejando a todos los pasajeros del vuelo varados allí.

Escott se fue de regreso al lugar donde se alojaba con su familia, a aproximadamente una hora del aeropuerto, pero no tiene idea de cuándo podrá viajar.

“Nadie lo sabe”, expresó Escott. “Nadie sabe realmente qué está pasando con el conflicto, en realidad. Ni Emirates; Emirates no tiene ni idea. Nadie tiene ni idea”.

Al menos 145 aviones que se dirigían a ciudades como Tel Aviv y Dubái a primera hora del sábado fueron desviados a aeropuertos en ciudades como Atenas, Estambul o Roma, según FlightAware. Otros dieron la vuelta y regresaron al lugar de donde habían despegado. Un avión pasó casi 15 horas en el aire después de salir de Filadelfia y llegar hasta España antes de dar la vuelta y regresar al punto de partida.

Numerosas aerolíneas cancelaron vuelos internacionales a Dubái durante el fin de semana, mientras la agencia de aviación civil de India designó gran parte de Oriente Medio —incluidos los cielos sobre Jordania, Arabia Saudí y Líbano— como una zona de alto riesgo de seguridad a todas las altitudes.

Air India canceló todos los vuelos a destinos de Oriente Medio. Turkish Airlines informó que los vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania quedaron suspendidos hasta el lunes, y que los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Omán fueron suspendidos.

La aerolínea indicó que podrían anunciarse cancelaciones adicionales, y muchas otras aerolíneas estaban suspendiendo vuelos hacia la región durante el fin de semana.

A los viajeros se les aconseja ser “muy creativos”

Delta Air Lines y United Airlines, con sede en Estados Unidos, suspendieron los vuelos a Tel Aviv al menos durante el fin de semana. La aerolínea neerlandesa KLM ya había anunciado a principios de semana que suspendía los vuelos hacia y desde Tel Aviv.

Aerolíneas como Lufthansa, Air France, Transavia y Pegasus cancelaron todos los vuelos a Líbano, mientras American Airlines suspendió los vuelos de Filadelfia a Doha.

Virgin Atlantic dijo que evitaría volar sobre Irak, lo que significa que los vuelos hacia y desde India, las Maldivas y Riad podrían tardar un poco más. La aerolínea ya no volaba sobre Irán y señaló que todos los vuelos llevarían el combustible adecuado en caso de que necesiten desviar la ruta con poca antelación.

British Airways informó que los vuelos a Tel Aviv y Bahrein quedarán suspendidos hasta la próxima semana, y que los vuelos a Ammán, Jordania, fueron cancelados el sábado.

“Los viajeros deberían anticipar que habrá muchas interrupciones”, señaló Harteveldt. “Para ser sinceros, si no han salido de casa, lo más probable es que no vayan a salir si se supone que deben viajar a o a través de estos destinos durante al menos varios días, si no es que más. Y si están regresando a casa, tendrán que ser muy creativos sobre cómo llegar a casa”.

___

Levy informó desde Harrisburg, Pensilvania, y Funk informó desde Omaha, Nebraska. Los periodistas de The Associated Press Adam Schreck en Bangkok, Sam Metz en Ramala, Cisjordania, y Melanie Lidman en Jerusalén contribuyeron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP