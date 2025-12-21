americateve

Miles de personas celebran el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

LONDRES (AP) — Miles de personas aplaudieron y bailaron el domingo alrededor de Stonehenge mientras el sol se elevaba sobre el círculo de piedras prehistóricas en el solsticio de invierno.

Gente participa en las celebraciones del solsticio a amanecer en el monumento prehistórico de Stonehenge en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, el domingo 21 de diciembre de 2025. (Andrew Matthew/PA via AP)
Gente participa en las celebraciones del solsticio a amanecer en el monumento prehistórico de Stonehenge en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, el domingo 21 de diciembre de 2025. (Andrew Matthew/PA via AP)

Los asistentes, muchos disfrazados, se habían reunido antes del amanecer y esperaron pacientemente en el campo oscuro y frío en el suroeste de Inglaterra. Algunos cantaban y tocaban tambores, mientras que otros se tomaban un momento para reflexionar entre los enormes pilares de piedra.

Muchos hacen el peregrinaje al círculo de piedras cada verano e invierno y lo consideran una experiencia espiritual. El antiguo monumento, erigido entre hace 5.000 y 3.500 años, fue construido para alinearse con el movimiento del sol en los solsticios, fechas clave en el calendario para los antiguos agricultores.

El domingo es el día más corto del año al norte del ecuador, donde el solsticio marca el inicio del invierno astronómico. Es lo opuesto en el hemisferio sur, donde es el día más largo del año y comenzará el verano.

El solsticio de invierno se produce cuando el sol describe su arco más corto y bajo, pero muchos lo celebran como un momento de renovación porque a partir del domingo, el sol comienza a elevarse nuevamente y los días se alargarán un poco más cada día hasta finales de junio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

