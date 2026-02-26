Miles de personas acuden a honrar a Jesse Jackson en su organización de Chicago

La familia del reverendo Jesse Jackson llega, mientras Yusep Jackson se seca las lágrimas antes de una ceremonia pública en la sede de Rainbow/PUSH Coalition en Chicago, el jueves 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El protegido del reverendo Martin Luther King Jr. y dos veces candidato presidencial permanecerá en capilla ardiente durante dos días en la sede de la Rainbow PUSH Coalition, antes de los actos en Washington, D.C., y en Carolina del Sur, donde nació.

Los familiares se secaban las lágrimas mientras el féretro era trasladado al imponente edificio de ladrillo. Ramos de flores bordeaban las aceras, donde las personas que esperaban para entrar observaban una gran pantalla de video que reproducía fragmentos de los discursos más destacados de Jackson. En el interior, los hijos del difunto activista, el alcalde de Chicago Brandon Johnson y el reverendo Al Sharpton, fueron algunos de los que permanecieron junto al féretro abierto para estrechar manos y abrazar a quienes acudían a ver el cuerpo de Jackson, vestido con traje y camisa azul con corbata.

“Para nosotros, el desafío es que tenemos que asegurarnos de que todo por lo que vivió no haya sido en vano”, dijo Sharpton a los reporteros. “El sueño del doctor King y la misión de Jesse Jackson ahora recaen sobre nuestros hombros. Tenemos que ponernos de pie y mantenerlo en marcha”.

Jackson murió la semana pasada a los 84 años, tras luchar contra un raro trastorno neurológico que, en sus últimos años, afectó su movilidad y su capacidad de hablar.

Los homenajes ya han llegado desde todo el mundo, y varios estados de Estados Unidos, como Minnesota, Iowa y Carolina del Norte, izaron las banderas a media asta en su honor.

Pero quizá en ningún lugar se ha sentido su muerte con tanta fuerza como en la tercera ciudad más grande del país, donde el reverendo vivió durante décadas y crio a sus seis hijos, entre ellos, uno que es congresista.

Durante días, las personas han dejado ramos de flores afuera de la casa familiar de estilo Tudor en el South Side de la ciudad. Las escuelas públicas han expresado sus condolencias, y los trenes de la ciudad han usado pantallas digitales para mostrar el retrato de Jackson y su conocido lema: “¡Soy alguien!”.

Sus causas, en Estados Unidos y en el extranjero, fueron innumerables: abogó por los pobres y los subrepresentados en temas como el derecho al voto, las oportunidades laborales, la educación y la atención médica. Logró victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de su Rainbow PUSH Coalition, canalizó los reclamos de orgullo negro y autodeterminación hacia las salas de juntas corporativas, presionando a ejecutivos para hacer de Estados Unidos una sociedad más abierta y equitativa.

“Lo honramos, y honramos su legado, ganado con esfuerzo, como luchador por la libertad, filósofo y fiel guía de su familia y de su comunidad aquí en Chicago”, manifestó el alcalde en un comunicado.

La próxima semana, Jackson recibirá honores en el Capitolio estatal de Carolina del Sur, seguido de ceremonias públicas. Según la agenda de Rainbow PUSH, se espera que el gobernador Henry McMaster pronuncie unas palabras; sin embargo, la oficina del gobernador indicó el jueves que su participación aún no estaba confirmada. Jackson pasó su infancia y comenzó su activismo en Carolina del Sur.

Aún no se han hecho públicos los detalles de las ceremonias en Washington. Sin embargo, no recibirá honores en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos debido a que la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, negó una solicitud para la conmemoración.

Las dos semanas de actos concluirán la próxima semana con una gran celebración de vida en una megaiglesia de Chicago y, finalmente, con ceremonias de despedida en la sede de la Rainbow PUSH Coalition.

Los familiares dijeron que las ceremonias estarán abiertas a todos.

“Nuestra familia está abrumada y llena de alegría por la increíble cantidad de apoyo que ofrecen personas comunes y corrientes con las que la vida de nuestro padre se cruzó”, afirmó Jesse Jackson Jr., su hijo mayor, antes de que comenzaran las ceremonias. “Esta es una oportunidad única para dejar de lado parte de la retórica política y dejar de lado parte de la división que separa profundamente a nuestro país, y reflexionar sobre un hombre que unió a la gente”.

Dolientes de todas las edades —desde niños pequeños en cochecitos hasta personas mayores en sillas de ruedas— acudieron a rendir homenaje. Videos de sus presentaciones en conferencias de prensa, la ruta de campaña e incluso en “Plaza Sésamo” también se reprodujeron en el auditorio.

Claudette Redic, una mujer jubilada que vive en Chicago, señaló que su familia respetaba a Jackson de muchas formas, desde el hecho de apoyar su campaña presidencial hasta que su hijo obtuviera una beca de un programa apoyado por el reverendo.

“Lo hemos apoyado por generaciones”, afirmó. “Espero que continuemos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP