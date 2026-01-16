americateve

Miles de militares refuerzan seguridad en la costa de Ecuador tras repunte de la violencia

QUITO (AP) — En medio de un repunte de la violencia criminal que asedia a Ecuador, miles de militares fueron desplegados el viernes en tres provincias de la costa ecuatoriana donde el gobierno anuncia una fuerte ofensiva contra organizaciones criminales.

El presidente Daniel Noboa, quien anticipó el regreso de sus vacaciones, encabezó un gabinete de seguridad donde se informó que las provincias costeras de Guayas, Manabí y Los Ríos “entran en fase de ofensiva total”, informó la presidencia en un mensaje de X.

La medida contempla el despliegue de 10.000 militares “para reforzar el control territorial y combatir de manera frontal a las organizaciones criminales”. No obstante, el gobierno no informó qué acciones se emprenderán como parte de la anunciada estrategia.

“Lo que tenemos son acciones visibles, dramáticas, que está bien porque es una demostración de acción, pero no va a resolver el problema estructural”, consideró el analista en seguridad Diego Pérez en diálogo con The Associated Press.

La víspera el alto mando militar se trasladó de manera indefinida a Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, para dirigir desde esa ciudad portuaria la mencionada ofensiva.

Mauro Bedoya, comandante de operaciones de la Fuerza Aérea, declaró a la prensa desde una base militar que se ejecutarán control de armas, municiones y explosivos, así como “vigilancia y reconocimiento”.

Este tipo de acciones se desarrollan desde enero de 2024, cuando Noboa declaró un conflicto armado interno ante la ola de violencia que azota al país y enlistó a 22 organizaciones como “terroristas”.

Ecuador registró en 2025 el mayor número de muertes violentas en su historia, con más de 9.000, muy por encima de las 7.063 de 2024.

El inicio de 2026 no parece alejarse de la tendencia. Hechos sangrientos marcaron el primer mes del año como el macabro hallazgo de cinco cabezas en Puerto López, una playa turística de Manabí. En Guayaquil fueron asesinadas tres personas durante un ataque armado en una zona residencial exclusiva —entre ellos el líder de una banda criminal—, mientras en la provincia de Santa Elena se localizaron los restos calcinados de seis personas que corresponderían a un grupo de jóvenes reportados como desaparecidos a inicios de año.

Todo esto mientras desde diciembre rige un estado de excepción en nueve de las 24 provincias del país, incluidas Guayas, Manabí y Los Ríos. Esta medida restringe ciertos derechos ciudadanos.

Las autoridades consideran que los crímenes responden a una disputa entre bandas del crimen organizado por el control de territorio para el tráfico de drogas y delitos conexos.

FUENTE: AP

