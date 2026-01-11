Miles de enfermeras de NY prevén huelga si no se llegan a un acuerdo con los hospitales

La inminente huelga podría afectar las operaciones en varios de los principales hospitales privados de la ciudad, incluidos Mount Sinai en Manhattan, el Centro Médico Montefiore en el Bronx y el Centro Médico NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving.

Cerca de 15.000 enfermeras podrían dejar sus puestos de trabajo temprano el lunes si no se llega a un acuerdo, lo que constituiría la huelga de enfermeras más grande en la historia de la ciudad, según Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York. Hasta la mañana del domingo, se había avanzado poco en la mesa de negociaciones, comentó Hagans. Una gran mayoría de las enfermeras del sindicato votaron el mes pasado para autorizar la huelga.

Al igual que la lucha laboral de 2023, la disputa de este año involucra una compleja gama de problemas, reclamos, contrademandas y particularidades de cada hospital. Una vez más, los niveles de personal son un punto crítico: las enfermeras dicen que los centros médicos con grandes presupuestos se niegan a comprometerse con —o incluso están retrocediendo en— disposiciones para cargas de trabajo manejables y seguras.

Esta vez, el sindicato de enfermeras también quiere salvaguardas en el uso de inteligencia artificial por parte de los hospitales, además de más medidas de seguridad en el lugar de trabajo. Un hombre armado entró en Mount Sinai en noviembre, y un hombre con un objeto afilado se atrincheró en una habitación de hospital en Brooklyn esta semana; ambos hombres fueron finalmente abatidos por la policía.

Los hospitales privados sin fines de lucro involucrados en las negociaciones actuales dicen que han hecho avances en el personal desde 2023. Algunos de ellos sugieren que las demandas del sindicato, tomadas en su conjunto, son demasiado costosas.

Decenas de enfermeras se manifestaron el viernes en Manhattan, insistiendo en que su principal preocupación era el cuidado adecuado y acusando a los centros médicos —cuyos principales ejecutivos ganan millones de dólares al año— de codicia e intransigencia.

Sophie Boland, enfermera de cuidados intensivos pediátricos en el sistema hospitalario NewYork-Presbyterian, expresó: “Mi hospital intenta recortar personal todos los días, y luego intentan luchar contra los avances históricos que logramos hace tres años”.

Mientras tanto, los hospitales han calificado la amenaza de huelga del sindicato como “imprudente”. Prometieron en un comunicado el jueves “hacer lo que sea necesario para minimizar las interrupciones”.

Hagans, la presidenta del sindicato, también ha enfatizado que los pacientes no deben retrasar la atención durante una posible huelga.

Aun así, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su preocupación de que una huelga podría afectar la atención al paciente, instando a ambas partes el viernes a “permanecer en la mesa y llegar a un acuerdo”.

Los hospitales se preparan para una huelga

Mount Sinai ha contratado a más de 1.000 enfermeras temporales y ha realizado simulacros preparatorios para una huelga que podría afectar su hospital principal de 1.100 camas y dos afiliados —Mount Sinai Morningside y Mount Sinai West— con alrededor de 500 camas cada uno.

NewYork-Presbyterian dijo que también había organizado enfermeras temporales, pero que, si ocurre la huelga, algunos pacientes podrían ser trasladados a nuevas habitaciones o aconsejados para transferirse a otra instalación. Montefiore publicó un mensaje asegurando a los pacientes que las citas se mantendrían.

El mismo sindicato organizó una huelga de tres días en la instalación principal de Mount Sinai y Montefiore en 2023, cuando las enfermeras enfatizaron sus sacrificios durante el agotador y aterrador pico de la pandemia de COVID-19 y la crisis nacional de personal de enfermería que siguió.

La huelga llevó a esos hospitales a posponer cirugías no urgentes, a decir a muchas ambulancias que fueran a otro lugar y a transferir a algunos bebés en cuidados intensivos y otros pacientes. Se recurrió a enfermeras temporales e incluso a administradores con experiencia clínica para cubrir los puestos, pero algunos pacientes notaron tiempos de espera más largos y salas con menos personal.

La huelga terminó con un acuerdo sobre aumentos salariales que totalizaban un 19% en tres años y mejoras en el personal, incluida la posibilidad de pago extra si las enfermeras tenían que trabajar con personal reducido.

Ahora, dice el sindicato, los hospitales están retrocediendo en esas garantías y no cumplen con otras promesas.

Montefiore, por ejemplo, acordó “hacer todos los esfuerzos razonables” para dejar de mantener a algunos pacientes de urgencias en los pasillos mientras esperan que se abra espacio en otras salas. Sin embargo, tres años después, las enfermeras todavía se esfuerzan por tratar a los “pacientes de pasillo”, comentó el viernes Michelle Gonzalez, enfermera de cuidados intensivos de Montefiore.

Montefiore ha sugerido que ha hecho algunos progresos: el hospital informó a los funcionarios electos en una carta en octubre que ha habido una reducción del 35% en el tiempo que toma desde la admisión de emergencia hasta una cama en una unidad clínica.

En general, los hospitales dicen que han reducido en gran medida las tasas de vacantes de empleo de enfermería en los últimos tres años, y Mount Sinai y NewYork-Presbyterian/Columbia Irving University Medical Center dicen que también han agregado cientos de puestos de enfermería.

En los últimos días, varios hospitales más pequeños —incluidas múltiples instalaciones de Northwell Health en Long Island— evitaron posibles huelgas al llegar a acuerdos o hacer lo que el sindicato consideró un progreso adecuado.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP