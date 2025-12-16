Miles acuden a un zoo de Tokio para ver a los últimos dos pandas en Japón antes de su vuelta a China

El panda Xiao Xiao come bambú en el Zoo Ueno en Tokio, el 16 de diciembre de 2025, un día después de que Japón anunció que los pandas regresarán a China en enero de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El gobierno metropolitano de Tokio anunció el lunes que Xiao Xiao y su hermana Lei Lei regresarán a China a finales del próximo mes y que el último día que se les podrá ver será el 25 de enero.

Su devolución dejará a Japón sin pandas por primera vez en más de medio siglo. Las perspectivas de que sean sustituidos no son favorables, ya que los lazos entre los dos países se han deteriorado en las últimas semanas.

Los pandas gigantes son originarios del suroeste de China y están considerados la mascota nacional no oficial. Beijing los presta a otros países como signo de buena voluntad, pero mantiene la propiedad sobre ellos y cualquier cría que tengan.

A Yuki Imai, una fanática de los pandas que viajó desde la vecina prefectura de Kanagawa, le sorprendió la noticia del regreso de los hermanos a su país y decidió visitarlos. “Pensé que debía venir a verlos pronto, mientras aún pudiera”, afirmó.

Muchos hicieron fila durante más de dos horas para ver a los osos apenas un minuto. Kazuhiro Yamamoto contó que acudió con su esposa Hiroko “por última vez”, y que los gemelos podrían regresar antes de lo previsto debido a la tensión entre las dos naciones.

Los animales, de cuatro años, nacieron en los Jardines Zoológicos de Ueno en Tokio en junio de 2021 y se criaron allí, pero son un préstamo de China y deben ser devueltos antes de febrero.

Las relaciones entre Tokio y Beijing empeoraron desde que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo a principios de noviembre que su ejército podría involucrarse si China impusiera un bloqueo naval u otra acción contra Taiwán, la isla autónoma que reclama como suya.

Desde entonces, China ha restringido el turismo a Japón, y se han cancelado eventos culturales e intercambios entre gobiernos locales.

La disputa se intensificó este mes cuando unas maniobras militares chinas en las que participaba un portaaviones cerca del sur de Japón llevaron a Tokio a desplegar aviones de combate. Las autoridades japonesas protestaron también porque sus aviones habrían sido objeto de repetidos bloqueos de radar, un movimiento visto como un posible preparativo para el lanzamiento de misiles.

Tadashi Nakatani, un calígrafo de 51 años que trabaja en un templo y visita habitualmente la capital desde su ciudad natal, Kamakura, al oeste de Tokio, indicó que las relaciones internacionales pueden afectar la diplomacia de los pandas, pero mantiene la esperanza.

“Cuando las cosas se calmen y la relación se estabilice, espero sinceramente que los pandas vuelvan, y que llegue un día en que todos puedan disfrutar viéndolos de nuevo”, dijo.

China envió el primer par de pandas a Japón en 1972 para celebrar la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde entonces, Japón nunca había estado sin pandas.

Miles de visitantes formaron una larga fila en el exterior del zoo el martes por la mañana. Durante el minuto que dura la visita en el recinto de los pandas, los visitantes llamaron a los animales por sus nombres y tomaron fotos o videos mientras la pareja mordisqueaba palos de bambú o paseaba.

A partir de la próxima semana, solo los 4.800 visitantes que hayan reservado con éxito su turno de un minuto a través de internet podrán ver a los queridos gemelos, según el zoológico.

El secretario jefe del gobierno, Minoru Kihara, señaló el lunes que el pueblo japonés ha querido durante mucho tiempo a los pandas y que esperaba que la amistad a través de la diplomacia de los pandas entre los dos países continúe.

“Los intercambios a través de los pandas han contribuido a mejorar la opinión pública entre Japón y China, y esperamos que la relación continúe”, manifestó Kihara, que señaló que varios municipios y zoos han expresado su esperanza de que pronto haya nuevos préstamos.

El conservador de los Jardines Zoológicos de Ueno, Hitoshi Suzuki, dijo, refiriéndose a los pandas gemelos, que criarlos con buena salud fue un desafío, pero “nos dieron muchas alegrías y sorpresas. También trajeron un gran deleite a nuestros visitantes. No tenemos más que palabras de gratitud”.

El zoológico planea promocionar las visitas a otros animales para compensar la ausencia de los pandas, mientras espera su reemplazo. “Mantendremos la zona de los pandas por el momento, para que podamos acomodar posibles nuevas llegadas en cualquier momento”, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP