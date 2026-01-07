Milei dice que no romperá lazos comerciales con China pese a estar "profundamente" alineado con EEUU

El ultraderechista presidente argentino, Javier Milei, llega al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix vía AP) AP

En una entrevista con el medio local Neura, Milei afirmó que “Trump está rediseñando el orden mundial” y enfatizó su “alianza geopolítica” con Washington. Pese a ello, puntualizó que “una cosa es la geopolítica” y que, en paralelo, está "la cuestión comercial”. “Yo no voy a romper los lazos comerciales con China”, enfatizó Milei. “Eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”.

Ese alineamiento quedó demostrado nuevamente cuando Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en expresar su apoyo al ataque estadounidense del pasado sábado en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

En noviembre de 2024 el mandatario ya había dado muestras de pragmatismo en su relación con China —cuya influencia Estados Unidos busca contrarrestar en América Latina— cuando invitó a su par Xi Jinping a visitar Buenos Aires y le propuso aumentar las exportaciones argentinas, en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro.

Argentina exporta a China principalmente derivados de la soja, carne bovina y litio. En noviembre pasado el gobierno argentino anunció que autorizaba a la aerolínea estatal China Eastern Airlines operar la ruta Shanghái-Buenos Aires , con una duración de 25 horas.

La administración de Trump ha alertado sobre los acuerdos de colaboración aeroespacial, de comercio y financieros de Argentina con el gigante asiático.

En la entrevista periodística, Milei reiteró además su respaldo a los ataques estadounidenses y alabó la toma de control del petróleo venezolano luego de que la Casa Blanca anunciara que Venezuela suministrará millones de barriles de crudo al país norteamericano.

El lunes, su gobierno defendió enérgicamente las acciones estadounidenses ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar que la administración del dirigente socialista venezolano constituía una amenaza para toda la región — una postura que llevó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a agradecer a Argentina la cooperación contra el “narcoterrorismo”.

Milei tildó además de “estupidez” las críticas de quienes dicen que Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo venezolano y consideró que el control del crudo es una herramienta fundamental para “cortarle el suministro a los comunistas”.

“Me extraña, todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba. O cuando se lo llevaba a Irán y los terroristas”, expresó el mandatario.

Así, consideró que el control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano responde a “cortar el hecho de que usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico”. “El motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”, añadió Milei.

La incursión militar de Estados Unidos en Venezuela se saldó, además de con la captura de Maduro y la primera dama, Cilia Flores, con al menos medio centenar de muertos, entre ellos 32 militares cubanos y 24 funcionarios venezolanos.

FUENTE: AP