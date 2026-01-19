americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Milei convoca al Congreso a ratificar acuerdo Mercosur-UE en sesiones extraordinarias

BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero para una pronta aprobación del flamante tratado comercial del Mercosur con la Unión Europea. Para que entre en vigor, el pacto requiere el aval de los parlamentos europeos y sudamericanos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Jorge Sáenz)
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Jorge Sáenz) AP

A través de un decreto publicado el lunes, el mandatario fijó desde el 2 hasta el 27 de febrero el período de funcionamiento del Parlamento fuera del calendario ordinario.

La nota oficial incluyó dentro de los asuntos a debatir el Acuerdo de Libre Comercio entre los cinco países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-- y la UE firmado el sábado en Asunción tras casi tres décadas de negociaciones. Se trata de la zona de libre comercio más grande del mundo y representa una cuarta parte del producto interno bruto mundial.

La alianza intercontinental, de características y magnitud inéditas, prevé eliminar paulatinamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años. Ello supondría el fin de las elevadas tarifas que presionan sectores claves en ambas puntas del Atlántico como la industria automotriz, los productos lácteos, la carne y el vino.

Tras la firma el tratado, Milei adelantó que la Argentina “avanzará decididamente” hacia la ratificación legislativa del acuerdo, lo cual “permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Los vi caer a todos: Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

"Los vi caer a todos": Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

Régimen cubano activa el Estado de Guerra

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter