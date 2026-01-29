americateve

Milei confronta con líder industrial en su cruzada por mayor apertura comercial en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Una licitación de tubos para un gasoducto que permitirá exportar gas licuado desde una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo ha desatado un conflicto inesperado entre el presidente ultraliberal Javier Milei y la mayor siderúrgica de Argentina.

Javier Milei, presidente de Argentina, escucha discursos después de la firma de la carta de la Junta de Paz durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el jueves 22 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)
Milei, un economista que defiende a ultranza las bondades del capitalismo de libre mercado y limitar la intervención del Estado en la economía, arremetió en público y a través de sus redes sociales contra Paolo Rocca, dueño del grupo ítalo-argentino Techint y referente de la industria local, quien viene cuestionado la política de apertura de importaciones del gobierno.

“Don Chatarrín de los tubitos caros”, lo calificó Milei en sus redes sociales a principios de esta semana en un inusual ataque a Rocca.

El detonante de la disputa fue la licitación internacional de tubos de acero para un gasoducto de casi 500 kilómetros que unirá el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con un puerto sobre el océano Atlántico, desde donde se exportará el gas licuado a Europa.

Techint, a través de su filial Tenaris, único fabricante de tubos de este tipo en el país, reclamó un trato preferencial en la licitación sobre competidores de India y China, pero su propuesta no pudo mejorar la oferta de la india Welspun, que ganó la pugna por 200 millones de dólares.

El sitio especializado en noticias sobre la industria energética EcoJournal destacó que fue la primera vez en 70 años que Techint pierde una licitación para un proyecto de esta envergadura en Argentina.

Luego de que Techint anunciara que presentará una denuncia antidumping —exportación de productos a un precio inferior al del propio mercado de origen— contra Welspun, Milei salió a confrontar públicamente con Rocca y defendió su política de apertura y libre competencia.

Tras referirse indirectamente a Rocca como parte de los empresarios locales que crecieron al calor de negocios turbios con el Estado en la obra pública, Milei acusó este jueves al magnate de confabularse contra su gobierno.

“DATO”, expresó Milei en X y reposteó el mensaje de uno de sus seguidores libertarios: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”.

La referencia apunta a los comicios para la elección de legisladores locales en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. El oficialismo fue derrotado por el opositor peronismo, lo cual desató un temblor financiero que puso en jaque el plan económico de Milei. Tras la intervención del Tesoro estadounidense con un paquete de ayuda financiera que estabilizó los mercados, el partido gobernante se impuso en las elecciones de medio término de octubre en todo el país.

Techint no se pronunció sobre los comentarios del mandatario.

La disputa Milei-Techint se da en el marco del impacto negativo que está sufriendo la industria local por la apertura de importaciones, principalmente de China, y que ha redundado en el cierre de fábricas y pérdida de miles de puestos de trabajo.

Un informe de la consultora económica Equilibria difundido esta semana reveló que 20 sectores de la industria manufacturera local han contraído su producción bajo la gestión de Milei, principalmente por el ingreso de productos extranjeros.

“El programa de estabilización y la necesaria apertura económica conllevaban impactos negativos previstos, pero los costos hasta acá parecen excesivos”, evaluó Equilibria. “En condiciones más propicias, muchas empresas que hoy evalúan cerrar líneas de producción o plantas podrían expandirse sin necesidad de cerrar la economía. Un tipo de cambio más alto, mayor sensibilidad en la apertura comercial y políticas productivas activas podrían ayudar a revertir este proceso”, agregó.

FUENTE: AP

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

