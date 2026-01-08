americateve

Milan se salva tras penal fallado por Genoa en dramático empate 1-1 en la Serie A

MILÁN (AP) — Milan perdió la oportunidad de acercarse al Inter, su rival acérrimo y líder de la Serie A, al empatar el jueves 1-1 en casa con Genoa, un conjunto amenazado por el descenso.

Nicolae Stanciu, del Genoa, se lamenta tras fallar un penal ante el Milan en un duelo de la Serie A italiana, disputado el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Y el resultado podría haber sido peor para los Rossoneri, ya que Genoa falló un penalti prácticamente en el último suspiro del encuentro, después de que Milan había anotado el gol del empate en el tiempo de descuento.

El Milan, que ocupa el segundo lugar, quedó a tres puntos del Inter, que ganó 2-0 en Parma el miércoles.

El entrenador rossonero Massimiliano Allegri, buscaba mantener la presión sobre el Inter, así como celebrar su partido número 200 al frente del Milan a lo largo de dos períodos.

Y el Milan casi tuvo un comienzo perfecto, pero Matteo Gabbia sólo remeció el travesaño con su cabezazo a un centro del estadounidense Christian Pulisic.

En cambio, fue el conjunto genovés el que tomó la delantera mediante una contra a los 28 minutos, cuando Ruslan Malinovskyi lanzó un brillante pase para que Lorenzo Colombo rematara de cerca.

Colombo, de 23 años y quien está cedido a préstamo por el Milan, no celebró y levantó las manos como si ofreciera disculpas.

Pulisic pensó que había igualado a los 59, pero el gol fue anulado por el VAR, ya que se consideró que el balón había tocado el brazo del estadounidense en lugar de su cabeza.

Hubo drama tardío en San Siro.

Primero, el portugués Rafael Leão cabeceó a las redes tras un córner. Momentos después a Génova se le otorgó un penalti, a raíz de que el defensor del Milan, Davide Bartesaghi, chocó con Mikael Ellertsson en el área.

Sin embargo, Nicolae “Nicușor” Claudiu Stanciu envió el balón por encima del travesaño.

La racha sin victorias de Genoa se extendió a cinco partidos, dejándolo tres puntos por encima de la zona de descenso.

Adolescente al rescate

El adolescente suplente Yael Trepy anotó un impresionante gol del empate por parte del Cagliari, que perdía por dos tantos y terminó 2-2 en su visita a Cremonese.

Trepy, de 19 años y quien había entrado apenas cuatro minutos antes, disparó de larga distancia al rincón izquierdo a los 88 minutos.

Dennis Johnsen y Jamie Vardy habían dado a Cremonese una cómoda ventaja al descanso antes de que Michel Adopo anotara al comienzo de la segunda mitad.

Cagliari se movió a seis puntos por encima de la zona de descenso, una unidad por debajo de Cremonese.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

