americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mike Trout conecta jonrón de 2 carreras y Angelinos aseguran serie ante Rangers

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Mike Trout conectó un jonrón de dos carreras, Nolan Schanuel añadió un doble impulsor y los Angelinos de Los Ángeles aseguraron el triunfo en la serie el sábado con una victoria de 5-2 sobre los Rangers de Texas.

Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, vuelve a la cueva tras conectar un jonrón de dos carreras el sábado 23 de mayo de 2026 ante los Rangers de Texas (AP Foto/Caroline Brehman)
Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, vuelve a la cueva tras conectar un jonrón de dos carreras el sábado 23 de mayo de 2026 ante los Rangers de Texas (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Zach Neto recibió una base por bolas para abrir la parte baja de la primera entrada antes de que Trout disparara su 13er jonrón de la temporada por encima de la barda del jardín central para tomar ventaja de 2-0. Neto volvió a anotar en la quinta con el doble de Schanuel para poner el marcador 3-1.

Schanuel salió del juego después de su batazo por una rigidez en la pantorrilla izquierda. Vaughn Grissom lo reemplazó en la primera base.

El venezolano Oswald Peraza aportó carreras de seguro en la octava con un sencillo de dos carreras.

El dominicano Walbert Ureña (2-4) lanzó cinco entradas, permitió una carrera y cinco hits, y ponchó a seis. Kirby Yates consiguió su primer salvamento de la temporada al lanzar una novena entrada sin permitir hits.

Nathan Eovaldi (5-5) permitió tres carreras y cinco hits en siete entradas, y ponchó a seis por los Rangers.

El dominicano Ezequiel Duran conectó un elevado de sacrificio en la segunda para la primera carrera de Texas, y Kyle Higashioka añadió su tercer jonrón del año en la séptima con un batazo de 395 pies al jardín central.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

Departamento de Justicia y Tesoro investigan red de 145 grupos vinculados a la dictadura de Cuba

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter