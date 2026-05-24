Mike Trout conecta jonrón de 2 carreras y Angelinos aseguran serie ante Rangers

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Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, vuelve a la cueva tras conectar un jonrón de dos carreras el sábado 23 de mayo de 2026 ante los Rangers de Texas (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Zach Neto recibió una base por bolas para abrir la parte baja de la primera entrada antes de que Trout disparara su 13er jonrón de la temporada por encima de la barda del jardín central para tomar ventaja de 2-0. Neto volvió a anotar en la quinta con el doble de Schanuel para poner el marcador 3-1.

Schanuel salió del juego después de su batazo por una rigidez en la pantorrilla izquierda. Vaughn Grissom lo reemplazó en la primera base.

El venezolano Oswald Peraza aportó carreras de seguro en la octava con un sencillo de dos carreras.

El dominicano Walbert Ureña (2-4) lanzó cinco entradas, permitió una carrera y cinco hits, y ponchó a seis. Kirby Yates consiguió su primer salvamento de la temporada al lanzar una novena entrada sin permitir hits.

Nathan Eovaldi (5-5) permitió tres carreras y cinco hits en siete entradas, y ponchó a seis por los Rangers.

El dominicano Ezequiel Duran conectó un elevado de sacrificio en la segunda para la primera carrera de Texas, y Kyle Higashioka añadió su tercer jonrón del año en la séptima con un batazo de 395 pies al jardín central.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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