Mike Tomlin renuncia tras 19 temporadas como entrenador de los Steelers de Pittsburgh

El entrenador en jefe con más años de servicio en las principales ligas del deporte profesional de Estados Unidos renunció el martes a su puesto al frente de los Steelers tras otra rápida eliminación en los playoffs.

El anuncio se produjo un día después del final de su 19ª temporada en Pittsburgh, donde era relativamente desconocido cuando fue contratado para reemplazar a Bill Cowher a principios de 2007.

“Obviamente, estoy extremadamente agradecido con Mike por todo el arduo trabajo, dedicación y éxito que hemos compartido durante los últimos 19 años", afirmó Art Rooney II, el presidente de los Steelers, en un comunicado. “Me resulta difícil expresar con palabras el nivel de respeto y aprecio que tengo por el entrenador Tomlin. Él guió a la franquicia a nuestro sexto campeonato de Super Bowl y llegó a los playoffs 13 veces durante su mandato, incluyendo ganar el Norte de la AFC ocho veces en su carrera. Su historial de no tener una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca se duplicará”.

Tomlin conquistó un Super Bowl y alcanzó otro durante sus primeros cuatro años en Pittsburgh antes de que el club se estableciera en un patrón de juego sólido, aunque no siempre espectacular, seguido de una aparición en los playoffs que terminaba con los Steelers sufriendo una derrota abultada.

Tomlin, de 53 años, ganó 193 partidos de temporada regular en Pittsburgh, empatado con Chuck Noll, miembro del Salón de la Fama, por la mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia. Pero sus trayectorias se separan en lo que respecta a los playoffs. Mientras Noll ganó cuatro Super Bowls en la década de 1970, Tomlin apenas registró un récord de 8-12 en la postemporada, perdiendo cada uno de sus últimos siete partidos de playoffs, todos por márgenes de dos dígitos.

El último ocurrió el lunes por la noche, cuando los campeones del Norte de la AFC desperdiciaron un impulso inicial antes de ser derrotados 30-6 por Houston, la derrota en casa más desigual en la historia del equipo en los playoffs.

Hubo cánticos de “¡Despidan a Tomlin!” mientras el reloj se acercaba a cero, aunque no fueron tan apasionados como en noviembre pasado, cuando los Steelers fueron superados por Buffalo en una derrota que dejó su récord en 6-6.

Tomlin, como es su costumbre, hizo su mejor esfuerzo para ignorar el ruido y su equipo respondió, como aparentemente siempre lo hizo durante su mandato. Pittsburgh ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una barrida a Baltimore que le dio al club su primer título de división desde 2020.

Sin embargo, el optimismo se desvaneció una vez que los Texans se impusieron. La mejor defensa de la NFL asfixió a Aaron Rodgers y a la ofensiva de Pittsburgh, mientras que la defensa mejor pagada de la liga se desmoronó al final.

Fue un patrón familiar y frustrante para un lugar donde, como señaló Tomlin poco después de su presentación, “el estándar es el estándar”.

Y aunque eso sigue siendo cierto para un equipo cuyos miembros pasan junto a seis Trofeos Lombardi todos los días camino al trabajo, los resultados se habían estancado. Los Steelers terminaron con 9 o 10 victorias en cada una de las últimas cinco temporadas de Tomlin, a menudo haciendo lo justo para colarse en los playoffs antes de ser expuestos por un oponente más talentoso.

Tomlin tenía dos años restantes en la extensión de contrato que firmó en 2024. El club tenía una opción para 2027.

Su partida deja a los Steelers buscando un entrenador en jefe por apenas tercera vez desde que contrataron a Noll en 1969.

