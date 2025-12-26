americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Migrantes venezolanos enviados a El Salvador exigen justicia tras fallo de juez en EEUU

CARACAS (AP) — Hombres que fueron parte del grupo de migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos trasladó a principios de este año a una prisión en El Salvador exigieron justicia el viernes, días después de que un juez federal en Washington dictaminara que el gobierno estadounidense debe otorgarles el debido proceso legal.

Arturo Suárez, un ciudadano venezolano enviado por Estados Unidos a El Salvador y posteriormente deportado a Venezuela, camina con su familia tras leer una declaración en un edificio gubernamental en Caracas, Venezuela, el viernes 26 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix)
Arturo Suárez, un ciudadano venezolano enviado por Estados Unidos a El Salvador y posteriormente deportado a Venezuela, camina con su familia tras leer una declaración en un edificio gubernamental en Caracas, Venezuela, el viernes 26 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Los hombres dijeron a los periodistas en la capital de Venezuela que esperan que organizaciones jurídicas puedan impulsar sus demandas en los tribunales. Su conferencia de prensa fue organizada por el gobierno de Venezuela, que anteriormente había dicho que había contratado servicios jurídicos para los inmigrantes.

El lunes, un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos que otorgue debido proceso legal a los 252 hombres venezolanos, ya sea proporcionándoles audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos. El fallo abre un camino para que los hombres impugnen la acusación del gobierno de Donald Trump de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y que están sujetos a deportación bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

Los hombres han dicho repetidamente que fueron torturados física y psicológicamente mientras estaban en la prisión salvadoreña.

Algunos de los hombres compartieron las luchas diarias que ahora enfrentan, incluyendo el miedo a salir de su hogar o encontrarse con la policía, como consecuencia de lo que dijeron fueron abusos brutales mientras estaban en prisión. Los hombres no especificaron cómo debería ser la justicia en su caso, pero no todos están interesados en regresar a Estados Unidos.

“No confío en ellos”, expresó Nolberto Aguilar sobre el gobierno de Estados Unidos.

Los hombres fueron trasladados a El Salvador en marzo. Fueron enviados a su país de origen en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter