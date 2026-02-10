Mientras el ICE se expande, un análisis de AP revela abusos de poder de agentes

En esta escena tomada del video de una cámara corporal proporcionada por la policía de Othello, Washington, agentes de policía detienen al supervisor del ICE Koby Williams en julio de 2022 durante una operación sobre abusos sexuales a menores de edad. (Policía de Othello via AP) AP

Al menos dos docenas de empleados y contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han sido acusados de delitos desde 2020, y sus infracciones incluyen patrones de abuso físico y sexual, corrupción y otros abusos de autoridad, según una revisión realizada por The Associated Press.

Aunque la mayoría de los casos ocurrieron antes de que el Congreso votara el año pasado para otorgar al ICE 75.000 millones de dólares para contratar más agentes y detener a más personas, los expertos dicen que este tipo de delitos podría acelerarse dado el gran volumen de nuevos empleados y los poderes que se les han otorgado para usar tácticas agresivas en la detención y deportación de personas.

El gobierno de Trump ha envalentonado a los agentes al argumentar que tienen "inmunidad absoluta" por sus acciones en servicio y debilitar la supervisión. Un juez sugirió recientemente que el ICE estaba desarrollando una preocupante cultura de ilegalidad, mientras que los expertos han cuestionado si los nuevos empleados están recibiendo suficiente evaluación y capacitación.

“Una vez que una persona es contratada, incluida, pasa por la capacitación y no es la persona adecuada, es difícil deshacerse de ella y todos pagaremos un precio más adelante”, afirmó Gil Kerlikowske, quien sirvió como comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de 2014 a 2017.

Casi todas las agencias de seguridad lidian con malos empleados, y los delitos relacionados con la violencia doméstica y el abuso de sustancias son problemas arraigados en el sector. Pero el rápido crecimiento del ICE y su misión de deportar a millones de personas no tienen precedentes, y el análisis de AP encontró que el inmenso poder que los agentes ejercen sobre poblaciones vulnerables puede llevar a abusos.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que la mala conducta no era generalizada en la agencia y que el ICE "se toma muy en serio las acusaciones de mala conducta por parte de sus empleados". Afirmó que la mayoría de los nuevos contratados ya habían trabajado para otras agencias de seguridad y que sus antecedentes fueron minuciosamente evaluados.

"Estados Unidos puede estar orgulloso del profesionalismo que nuestros agentes aportan al trabajo día tras día", expresó.

La mala conducta del ICE podría convertirse en un "fenómeno a nivel nacional"

El ICE anunció el mes pasado que había más que duplicado su tamaño a 22.000 empleados en menos de un año.

Kerlikowske dijo que los agentes del ICE son particularmente "vulnerables a problemas de uso innecesario de la fuerza", dado que a menudo realizan operaciones en público mientras enfrentan protestas. El número de detenidos del ICE casi se ha duplicado desde el año pasado, a 70.000 personas, y los empleados y contratistas responsables de supervisarlos también enfrentan condiciones complicadas que pueden proporcionar más oportunidades para la mala conducta.

La Patrulla Fronteriza duplicó su tamaño a más de 20.000 agentes de 2004 a 2011, seis años más de lo que le tomó al ICE. La agencia se vio avergonzada por una ola de corrupción, abuso y otras infracciones por parte de algunos de los nuevos empleados. Kerlikowske recordó casos de agentes que aceptaron sobornos para permitir que autos que transportaban drogas ingresaran a Estados Unidos o que se involucraron en el tráfico de personas.

Él y otros dicen que el ICE está en posición de ver problemas similares que probablemente serán más amplios en alcance, con menos supervisión y rendición de cuentas.

"La corrupción, el abuso y la mala conducta estaban en gran medida confinados en la instancia anterior a lo largo de la frontera y las interacciones con inmigrantes y residentes de estados fronterizos. Con el ICE, esto se convertirá en un fenómeno a nivel nacional a medida que atraen a muchas personas que se sienten atraídas por esta misión", dijo David Bier, director de estudios de inmigración en el Instituto Cato, un grupo de expertos libertario.

Bier, quien ha ayudado a publicitar algunos de los arrestos recientes y otras presuntas malas prácticas de agentes del ICE, dijo que le ha sorprendido la "notable variedad de diferentes delitos y cargos que hemos visto".

El análisis de AP examinó registros públicos que involucran casos de empleados y contratistas del ICE que han sido arrestados desde 2020, incluidos al menos 17 que han sido condenados y otros seis que están esperando juicio. Nueve han sido acusados en el último año, incluido un agente procesado el mes pasado por agredir a un manifestante cerca de Chicago cuando estaba fuera de servicio.

Algunos de los delitos más graves fueron cometidos por empleados veteranos de ICE y supervisores en lugar de novatos.

Mientras que los funcionarios federales han justificado la agresión de ICE, el comportamiento de los agentes está atrayendo el escrutinio de observadores con celulares y fiscales en jurisdicciones lideradas por demócratas. Las agencias locales están investigando los tiroteos fatales del mes pasado en Minneapolis de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti por parte agentes federales, así como el asesinato de Keith Porter por un agente de ICE fuera de servicio en Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo.

Los arrestos han sido titulares locales

En todo el país, los casos han atraído titulares no deseados para el ICE, que ha gastado millones de dólares publicitando los antecedentes penales de aquellos que arrestan como los "peores de los peores".

Entre ellos:

__ El supervisor asistente de la oficina de campo del ICE en Cincinnati, Samuel Saxon, un veterano de 20 años de ICE, está encarcelado desde su arresto en diciembre por cargos de que intentó estrangular a su novia.

Saxon había abusado de la mujer durante años, fracturándole la cadera y la nariz y causándole hemorragias internas, según concluyó un juez en un fallo que ordenó su detención a la espera de juicio. "El acusado es un individuo volátil y violento", escribió el juez sobre Saxon, cuyos abogados no respondieron a un mensaje solicitando comentarios. El ICE dijo que se le considera ausente sin permiso.

__ "Soy del ICE, chicos", dijo un auditor de elegibilidad de empleo del ICE a la policía en Minnesota en noviembre cuando fue arrestado en una operación encubierta mientras iba a encontrarse con una persona que pensaba que era una prostituta de 17 años. Alexander Back, de 41 años, se ha declarado no culpable de intento de seducción de una menor. ICE dijo que Back está de baja administrativa mientras la agencia investiga.

—Cuando los agentes en los suburbios de Chicago encontraron a un hombre desmayado en un auto accidentado en octubre, se sorprendieron al descubrir que el conductor era un agente de ICE que había completado recientemente su turno en un centro de detención y tenía su arma de fuego del gobierno en el vehículo. Arrestaron a Guillermo Díaz-Torres por conducir ebrio. Se ha declarado no culpable y está asignado a labores administrativas en espera de una investigación.

__ Después de que un agente del ICE en Florida fue detenido por conducir ebrio con sus dos hijos en el auto en agosto, intentó evitar los cargos señalando su servicio en la agencia y el ejército. Cuando eso falló, exigió saber si uno de los agentes que lo arrestaban era haitiano y amenazó con verificar la situación migratoria del hombre, según muestra un video de la cámara corporal.

"Lo revisaré una vez que salga de aquí y si no es legítimo, ooh, se va de regreso a Haití", advirtió Scott Deiseroth durante el arresto.

Deiseroth, quien fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario, está de baja administrativa en espera del resultado de una investigación interna. "Hizo algo estúpido. Lo admitió", dijo su abogado, Michael Catalano. "Está muy arrepentido por todo el asunto".

Varios casos implican fuerza y abuso

La investigación de AP encontró un patrón de cargos que involucran a empleados y contratistas de ICE que maltrataron a personas vulnerables bajo su cuidado.

Un exfuncionario de alto rango en una instalación contratada por el ICE en Texas fue sentenciado a libertad condicional el 4 de febrero después de reconocer que agarró a un detenido esposado por el cuello y lo estrelló contra una pared el año pasado. Los fiscales habían reducido el cargo de un delito grave a un delito menor.

En diciembre, un contratista del ICE se declaró culpable de abusar sexualmente de una detenida en una instalación de detención en Luisiana. Los fiscales dijeron que el hombre tuvo encuentros sexuales con una ciudadana nicaragüense durante un período de cinco meses en 2025 mientras ordenaba a otros detenidos que actuaran como vigilantes.

A las afueras de Chicago, un agente del ICE fuera de servicio ha sido acusado de agresión menor por arrojar al suelo a un manifestante de 68 años que le estaba grabando en una gasolinera en diciembre. McLaughlin ha dicho que el agente actuó en defensa propia.

Otros cargos citan corrupción

Otro patrón que surgió en la investigación de AP implicó a funcionarios del ICE acusados de abusar de su poder para obtener ganancias financieras.

Un funcionario de deportación del ICE en Houston fue acusado el verano pasado de aceptar repetidamente sobornos en efectivo de agentes de fianzas a cambio de eliminar órdenes de detención que el ICE había impuesto a sus clientes destinados a la deportación.

El ICE dijo que el agente fue "suspendido indefinidamente" en mayo de 2024, antes de su arresto un año después. Se ha declarado no culpable de siete cargos de aceptar sobornos y está libre mientras espera juicio.

Los fiscales dicen que un exsupervisor en la oficina de ICE en la ciudad de Nueva York proporcionó información confidencial sobre el estado migratorio de las personas a conocidos e hizo un arresto a cambio de regalos y otras ganancias. Fue arrestado en noviembre de 2024, se ha declarado no culpable y está esperando juicio.

Dos investigadores de ICE con sede en Utah fueron sentenciados a prisión el año pasado por un esquema en el que hicieron cientos de miles de dólares robando drogas sintéticas conocidas como "sales de baño" de la custodia del gobierno y vendiéndolas a través de informantes del gobierno.

Los agentes del ICE usaron sus placas para intentar evitar consecuencias

La mala conducta a menudo incluía el uso de recursos y credenciales de ICE para intentar evitar el arresto o recibir un trato favorable.

En 2022, el supervisor de ICE Koby Williams fue arrestado en una operación encubierta por la policía en Othello, Washington, mientras iba a una habitación de hotel para encontrarse con quien pensaba que era una niña de 13 años a la que había acordado pagar por sexo.

Williams había conducido su vehículo del gobierno, que estaba lleno de dinero en efectivo, alcohol, pastillas y Viagra, y llevaba su insignia de ICE y su arma de fuego del gobierno cargada. El veterano de 22 años de ICE ofreció una justificación que resultó ser una mentira: que estaba allí para "rescatar" a la niña como parte de una investigación de tráfico de personas. Williams está en prisión por lo que los fiscales llamaron un "reprobable" abuso de poder.

"Con un deber de proteger y servir", escribieron, "el acusado buscó explotar y victimizar".

