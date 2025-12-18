americateve

Miembros de pandilla juvenil se declaran culpables de ser sicarios del cártel de Sinaloa

LOS ÁNGELES (AP) — Dos adolescentes de 15 años, integrantes de una pandilla del área de Los Ángeles, se declararon culpables el jueves de cargos de asesinato e intento de asesinato, admitiendo que actuaban como sicarios contratados para el cártel de Sinaloa de México, informaron las autoridades.

Durante dos intentos de ejecutar al objetivo del cártel, hirieron a dos personas y mataron a una, según la fiscalía federal. Cada miembro de la pandilla esperaba recibir aproximadamente 50.000 dólares, dijeron los fiscales.

Según sus acuerdos de culpabilidad, los dos adolescentes son miembros de la pandilla Westside Wilmas, afiliada a la Mafia Mexicana, del área metropolitana de Los Ángeles.

El 27 de marzo de 2024, condujeron desde sus hogares en Wilmington para encontrar a su objetivo en un restaurante Chili's en Chula Vista, un suburbio de San Diego. Cuando el objetivo salía del restaurante con su familia, le dispararon en el estacionamiento y le impactaron las piernas, detallaron los fiscales. También intentaron sin éxito atropellarlo con su auto cuando su arma se atascó y huyeron de la escena.

Más tarde esa noche, los dos adolescentes se presentaron en la casa de la víctima prevista acompañados por un cómplice de mayor edad. Después que los dos dispararon indiscriminadamente contra las personas en el apartamento, hiriendo a uno de ellos en la mano, el brazo y el rostro, una de las personas disparó y mató al cómplice de los adolescentes en defensa propia, añadieron los fiscales.

Los dos adolescentes se declararon culpables en una corte federal de dos cargos de intento de asesinato y del asesinato de su cómplice, lo que los fiscales llamaron un "asesinato por acto provocativo", lo que significa que sus actos fueron responsables de la muerte de su cómplice.

Fueron acusados de intento de asesinato en ayuda de extorsión y asesinato en ayuda de extorsión, lo que puede conllevar un castigo de cadena perpetua o la pena de muerte, porque sus acciones fueron para promover la pandilla Westside Wilmas, que también se dedica al narcotráfico, distribución de armas y más, dijeron los fiscales.

Admitieron que fueron seleccionados para matar al objetivo porque tenían menos de 16 años en ese momento, lo que los hacía inelegibles para ser procesados como adultos en California bajo una ley aprobada en 2018.

"La táctica vergonzosa de los cárteles, las pandillas callejeras y la Mafia Mexicana de usar a niños menores de edad para actos asesinos para evadir castigos más severos no será tolerada", dijo Mark Dargis, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Diego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

