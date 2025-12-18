Miembro del CJNG acusado de fingir su muerte es sentenciado a más de 11 años de prisión en EEUU

Al momento de su arresto en noviembre de 2024, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa vivía en California con una identidad falsa. El padre de su novia es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Gutiérrez Ochoa era buscado por las autoridades mexicanas bajo sospecha de secuestrar a dos miembros de la Marina de México en 2021 para garantizar la liberación de la esposa de "El Mencho", quien había sido arrestada por las autoridades mexicanas, según la declaración jurada de un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).

La jueza federal Beryl Howell, en Washington, sentenció a Gutiérrez Ochoa a 11 años y ocho meses en una prisión federal. Howell destacó que el violento cártel, conocido por su acrónimo CJNG, también es una "fuerza peligrosa" en Estados Unidos.

Gutiérrez-Ochoa le dijo a la jueza que acepta la responsabilidad de su “error”.

Mediante un traductor, el acusado señaló que lamentaba sus acciones y no volvería a cometer un error así.

Los fiscales del Departamento de Justicia recomendaron una sentencia de 14 años en prisión para Gutiérrez Ochoa, de 28 años, quien se declaró culpable en junio pasado de asociación delictuosa para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico. La fiscalía se refirió al acusado como un peligroso y entrenado operador que se encontraba infiltrado en Estados Unidos para cumplir las órdenes del CJNG.

“El CJNG mata, tortura y corrompe para traficar increíbles cantidades de cocaína, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos y otros lugares, todo para obtener ganancias y enriquecimiento, lo que a su vez financia el ciclo de violencia, devastando innumerables vidas y comunidades”, escribieron los fiscales.

Los abogados de Gutiérrez Ochoa pidieron una sentencia de siete años tras las rejas. Aseguraron que estaba arrepentido y aceptó la responsabilidad de sus delitos.

“La rehabilitación del señor Gutiérrez no es performativa", escribieron. "Refleja a un joven que ahora comprende plenamente la magnitud de sus errores y busca reconstruir su vida con integridad”.

"El Mencho" les dijo a sus allegados que asesinó a Gutiérrez Ochoa por mentir, pero en realidad fingió su muerte y huyó de México a Riverside, California, según las autoridades. Gutiérrez Ochoa y su novia, una ciudadana estadounidense, llevaban “una vida de abundancia patrocinada por el CJNG” en una casa de 1,2 millones de dólares adquirida con el dinero del lavado del cártel, según la fiscalía.

El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de "El Mencho".

El gobierno del presidente Donald Trump designó en febrero pasado al CJNG como organización terrorista extranjera, otorgando a las autoridades nuevas herramientas para procesar a los allegados del cártel.

Howell ha sentenciado a otros líderes del CJNG.

José González Valencia, cuñado de "El Mencho", fue sentenciado en junio a 30 años en prisión después de declararse culpable de un cargo de asociación delictuosa para traficar drogas. El hijo de "El Mencho", Rubén Oseguera, conocido como "El Menchito", fue sentenciado en marzo a cadena perpetua después de que un jurado lo declaró culpable de asociación delictuosa para distribuir cocaína y metanfetamina para su importación a Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP