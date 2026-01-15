Miedo e ira se extienden tras otro tiroteo relacionado con inmigración en Minneapolis

Agentes de las fuerzas de seguridad se ven en medio de una nube de gas lacrimógeno en el lugar donde se reportó un tiroteo, el miércoles 14 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Adam Gray) AP

El humo llenaba la calle la noche del miércoles cerca del lugar del último tiroteo mientras agentes federales con máscaras de gas y cascos lanzaban gases lacrimógenos a una pequeña multitud, mientras los manifestantes lanzaban piedras y artefactos pirotécnicos. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo durante una conferencia de prensa que la aglomeración era una asamblea ilegal y que "la gente debe irse".

Más tarde, las cosas comenzaron a calmarse en el lugar y para la madrugada del jueves había menos manifestantes y agentes del orden presentes.

Estas escenas de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis desde que un agente federal disparó de muerte a Renee Good el 7 de enero en medio de una enorme campaña de redadas migratorias que ha supuesto enviar miles de agentes a las Ciudades Gemelas. Los agentes han sacado a personas de autos y hogares y han sido confrontados por personas enojadas que exigen que los agentes hagan las maletas y se vayan.

"Esta es una situación imposible en la que nuestra ciudad se encuentra actualmente y al mismo tiempo estamos tratando de encontrar una manera de avanzar para mantener a las personas seguras, proteger a nuestros vecinos, mantener el orden", dijo.

Frey describió una fuerza federal que es cinco veces más grande que el cuerpo policial de 600 agentes de la ciudad y que ha "invadido" la ciudad, asustando y enfureciendo a los residentes, algunos de los cuales quieren que los policías "luchen contra los agentes de ICE". Al mismo tiempo, la fuerza policial sigue siendo responsable de su trabajo diario para mantener la seguridad pública.

El Departamento de Seguridad Nacional dice que ha realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no retroceder.

El tiroteo siguió a una persecución

En un comunicado que describe los eventos que llevaron al tiroteo del miércoles, Seguridad Nacional dijo que los agentes federales detuvieron a una persona de Venezuela que estaba en Estados Unidos sin permiso de residencia. La persona se alejó en su vehículo y chocó contra un auto estacionado antes de huir a pie, dijo el departamento.

Después de que los agentes alcanzaron a la persona, otras dos personas llegaron desde un apartamento cercano y los tres comenzaron a atacar al agente, según el departamento.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente hizo un disparo defensivo para defender su vida", dijo el departamento.

Las dos personas que salieron del apartamento están detenidas, dijo.

O’Hara dijo que el hombre herido estaba en el hospital con una lesión que no ponía en peligro su vida.

El tiroteo tuvo lugar unas 4,5 millas (7,2 kilómetros) al norte de donde Good fue asesinada. La versión de O’Hara sobre lo sucedido coincidió en gran medida con la de Seguridad Nacional.

Enfrentamientos también en los tribunales

Más temprano el miércoles, una jueza dio tiempo al gobierno de Trump para responder a una solicitud de suspensión de su represión de inmigración en Minnesota, mientras el Pentágono buscaba abogados militares para unirse a lo que se ha convertido en un caótico operativo policial.

"Lo que más necesitamos ahora es una pausa. La temperatura tiene que bajar", dijo el asistente del fiscal general del estado, Brian Carter, durante la primera vista de una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul.

Los líderes locales dicen que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. La jueza de distrito de Estados Unidos Katherine Menendez dio al Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta el lunes para presentar una respuesta a la solicitud de una orden de restricción.

El abogado del Departamento de Justicia, Andrew Warden, sugirió que el enfoque establecido por Menendez era apropiado.

La jueza también maneja una demanda separada que impugna las tácticas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y otros agentes federales cuando se encuentran con manifestantes y observadores. Podría tomarse una decisión esta semana.

En un discurso televisado antes del tiroteo del miércoles, el gobernador, Tim Walz, dijo que había una situación de caos en Minnesota, y que lo que está ocurriendo en el estado “es difícil de creer”.

"Seamos muy, muy claros, esto dejó de ser un asunto de aplicación de la ley de inmigración hace mucho tiempo", dijo. "En cambio, es una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota por nuestro propio gobierno federal".

Abogados militares podrían unirse al operativo

CNN, citando un correo electrónico que circula en el ejército, dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está pidiendo a las ramas militares que identifiquen a 40 abogados, conocidos como oficiales del cuerpo de abogados generales o JAG, y 25 de ellos servirán como asistentes especiales de los fiscales federales en Minneapolis.

El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, pareció confirmar el reporte de CNN al publicarlo en X con un comentario de que el ejército "se enorgullece de apoyar" al Departamento de Justicia.

El Pentágono no respondió de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press en busca de más detalles.

Es un nuevo paso del gobierno de Trump para enviar abogados militares y civiles a áreas donde se están llevando a cabo operaciones federales de inmigración. El Pentágono envió la semana pasada 20 abogados a Memphis, informó el fiscal federal D. Michael Dunavant.

Mark Nevitt, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory y exJAG de la Marina, dijo que hay preocupación de que las asignaciones estén alejando a los abogados del sistema de justicia militar.

"No hay muchos JAG, pero hay más de un millón de miembros del ejército, y todos necesitan apoyo legal", dijo.

Un funcionario dice que el agente que mató a Good resultó herido

Jonathan Ross, el agente de Inmigración y Control de Aduanas que mató a Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el encuentro, dijo un funcionario de Seguridad Nacional a The Associated Press.

El funcionario habló con AP bajo condición de anonimato para comentar el estado médico de Ross. El funcionario no proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones, y la agencia no respondió a preguntas sobre la extensión de la hemorragia, exactamente cómo sufrió la lesión, cuándo fue diagnosticada o su tratamiento médico.

Hay muchas causas de hemorragia interna, y varían en gravedad desde moretones hasta pérdida significativa de sangre. Un video de la escena mostró a Ross y otros agentes caminando sin dificultad aparente después de que Good fue baleada y su Honda Pilot chocó contra otros vehículos.

Ella fue asesinada después de que tres agentes del ICE rodearan su SUV en una calle nevada a unas pocas cuadras de su casa.

Un video de un transeúnte muestra a un agente ordenando a Good que abra la puerta y agarrando la manija. Cuando el vehículo comienza a moverse hacia adelante, Ross, de pie al frente, levanta su arma y dispara al menos tres veces a corta distancia. Da un paso atrás mientras el SUV avanza y gira.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good estaba usando su SUV como un arma, una afirmación de defensa propia que ha sido profundamente criticada por los funcionarios de Minnesota.

Chris Madel, un abogado de Ross, se negó a comentar sobre cualquier lesión.

Mientras tanto, la familia de Good ha contratado a un bufete de abogados, Romanucci & Blandin, que representó a la familia de George Floyd en un acuerdo de 27 millones de dólares con Minneapolis. Floyd, que era negro, murió después de que un policía blanco le apretara el cuello contra el suelo en la calle en mayo de 2020.

El bufete dijo que llevaría a cabo su propia investigación y compartiría públicamente lo que descubra.

___

Los reporteros de Associated Press Julie Watson en San Diego, Rebecca Santana en Washington, Ed White en Detroit, Giovanna Dell’Orto en Minneapolis y Graham Lee Brewer en Oklahoma City contribuyeron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP