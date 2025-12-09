americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Microsoft anuncia su mayor inversión en Asia

NUEVA DELHI (AP) — Microsoft anunció el martes su mayor inversión en Asia hasta la fecha: un proyecto de 17.500 millones de dólares en India para próximos cuatro años con el fin de avanzar en la infraestructura de nube e inteligencia artificial del país.

Foto suministrada por Microsoft que muestra al CEO de la empresa Satya Nadella (izq) con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi, el 9 de diciembre del 2025. (Microsoft via AP)
Foto suministrada por Microsoft que muestra al CEO de la empresa Satya Nadella (izq) con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi, el 9 de diciembre del 2025. (Microsoft via AP) AP

El CEO Satya Nadella reveló esto en X después de reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi.

Nadella afirmó que Microsoft está comprometiendo las inversiones para ayudar a India a construir la "infraestructura, habilidades y capacidades soberanas" necesarias para su futuro en IA.

El anuncio subraya la creciente competencia global entre las principales empresas tecnológicas para expandirse en India, que se ha convertido en uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento en el mundo.

En octubre, Google dijo que invertirá 15.000 millones de dólares en India durante los próximos cinco años para establecer su primer centro de IA en el país. Ubicado en la ciudad sureña de Visakhapatnam, el centro será uno de los más grandes de Google a nivel mundial.

Nadella está en India en un viaje de tres días que incluye discusiones con legisladores, así como participación en eventos centrados en IA en el centro tecnológico del país, Bengaluru, y la capital financiera, Mumbai.

India ha establecido objetivos ambiciosos para convertirse en un centro global líder en IA y fabricación de semiconductores. El gobierno ha introducido incentivos financieros destinados a atraer a fabricantes de chips globales y grandes empresas tecnológicas para fortalecer el ecosistema de innovación del país, impulsar empleos y reducir la dependencia de tecnologías importadas.

"Cuando se trata de IA, el mundo es optimista sobre India", declaró Modi en X después de reunirse con Nadella.

El último plan de inversión de Microsoft en India supera su anuncio anterior de este año de invertir 3.000 millones de dólares en la construcción de infraestructura de nube e IA, así como nuevos centros de datos y capacitación de la fuerza laboral durante los próximos dos años.

La empresa, que ha operado en India durante más de tres décadas, emplea a más de 22.000 personas en el país y ha estado expandiendo la capacidad de nube y centros de datos para apoyar las necesidades de computación avanzada.

Microsoft indicó en un comunicado que espera ampliar sus operaciones en curso en toda India. Planea tener su mayor presencia a hiperescala en el país con un nuevo centro de datos que entrará en funcionamiento a mediados de 2026.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacados del día

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter