"Michael" vuelve al tope de la taquilla en Norteamérica

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Jaafar Jackson llega a la premiere de "Michael" en Los Ángeles, el 20 de abril del 2026. (Jordan Strauss/Invision/AP) AP

La cinta de Lionsgate se encuentra en lo alto al haber recaudado 703,9 millones de dólares en todo el mundo y la cifra sigue aumentando. Aun así, todavía le queda camino para superar al actual campeón de las biografías musicales: “Bohemian Rhapsody”. La película de Queen superó los 910,8 millones de dólares a nivel mundial.

Este fin de semana también hubo varios estrenos, entre ellos la película de terror romántico “Obsession”, la cinta de acción de Guy Ritchie “In the Grey” y la saga de venganza “Is God Is”, pero los títulos que ya estaban en cartelera siguieron atrayendo a las mayores multitudes. La dinámica podría cambiar cuando “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” llegue a los cines el próximo fin de semana.

“The Devil Wears Prada 2”, de Disney y 20th Century Studios, quedó en segundo lugar en su tercer fin de semana con 18 millones de dólares, lo que elevó su total nacional a 175,9 millones y sus ingresos mundiales a 546,2 millones.

“Obsession” encabezó a los recién llegados y superó las expectativas con una recaudación estimada de 16,1 millones de dólares en 2.615 salas. El fenómeno de YouTube Curry Barker escribió y dirigió el thriller, en el que un romántico empedernido obtiene más de lo que esperaba cuando su amor platónico le corresponde. La película recibió críticas positivas tanto de la prensa especializada (94% en Rotten Tomatoes) como del público (A- en CinemaScore). Quizá aún más notable es que Barker hizo la película por 750.000 dólares. Focus Features la adquirió en el Festival Internacional de Cine de Toronto el otoño pasado por alrededor de 15 millones de dólares.

El cuarto puesto de la taquilla este fin de semana fue para “Mortal Kombat II”, que cayó un 65% en su segundo fin de semana hasta 13,4 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado nacional. A nivel global, ha recaudado 101,2 millones de dólares en 80 mercados.

Amazon MGM Studios tuvo tres películas en la lista de las primeras 10, entre ellas “The Sheep Detectives” en quinto lugar, “Project Hail Mary” en séptimo y “Is God Is” cerrando la lista.

“The Sheep Detectives” registró una leve caída del 33% respecto a su primer fin de semana, sumó 10,2 millones de dólares adicionales y elevó su acumulado a 30,5 millones. “Project Hail Mary”, que ahora está disponible para alquilar o comprar en casa, recaudó otros 3,4 millones en su noveno fin de semana en salas. “Is God Is”, la adaptación de Aleshea Harris de su obra sobre dos hermanas gemelas (Kara Young y Mallori Johnson) en una búsqueda para encontrar y matar a su padre abusivo, obtuvo 2,2 millones de dólares en su primer fin de semana en cines. Tiene una calificación del 97% en Rotten Tomatoes. Mientras tanto, la aventura de acción “In the Grey”, estrenada por Black Bear, recaudó 3 millones de dólares en 2.018 salas. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González protagonizan la película sobre un equipo élite en una misión imposible. Actualmente tiene un 44% en Rotten Tomatoes y una B en CinemaScore. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP