americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Michael Porter Jr. anota 27 puntos contra su exequipo y los Nets vencen 127-115 a los Nuggets

NUEVA YORK (AP) — Michael Porter Jr. tuvo 27 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias en su primer partido contra su antiguo equipo, y los Nets de Brooklyn vencieron 127-115 a los Nuggets de Denver el domingo, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas.

Michael Porter Jr., de los Nets de Brooklyn, clava el balón durante la primera mitad del juego de baloncesto en contra de los Nuggets de Denver, el domingo 4 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Michael Porter Jr., de los Nets de Brooklyn, clava el balón durante la primera mitad del juego de baloncesto en contra de los Nuggets de Denver, el domingo 4 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los Nuggets recuperaron a Aaron Gordon y Christian Braun tras largas ausencias por lesión y tuvieron un gran partido de Jamal Murray, pero cayeron a 1-2 desde que Nikola Jokic se perdió posiblemente un mes por una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Murray terminó con 27 unidades, un récord personal de 16 asistencias y seis rebotes. Gordon anotó 20 tantos desde el banquillo después de perderse 19 partidos por una distensión en el tendón de la corva derecha, mientras que Braun fue titular y anotó cuatro puntos tras perderse 23 partidos por un esguince en el tobillo izquierdo.

Noah Clowney añadió 22 unidades para los Nets, mientras que Cam Thomas y Day'Ron Sharpe tuvieron 17 cada uno. Sharpe fue titular como pívot con Nic Claxton ausente por razones personales.

Porter jugó seis temporadas para los Nuggets después de ser elegido con la 14ta selección en el draft de 2018 y fue titular en su equipo campeón de la NBA en 2023. Fue traspasado a Brooklyn en la temporada baja por Cam Johnson y llegó promediando un récord personal de 25,8 puntos.

Anotó nueve puntos en el segundo cuarto y Brooklyn lideraba 59-52 al descanso después de un tiro de Murray con 0,2 segundos por jugar.

Los Nets rápidamente ampliaron la ventaja de nuevo en el tercer período. Brooklyn acertó siete de nueve desde la línea de tres puntos en el cuarto, anotando 41 puntos y llevando una ventaja de 100-84 al cuarto.

Tim Hardaway Jr. tuvo dos triples para abrir el cuarto y reducir la diferencia a diez, pero Thomas anotó los últimos siete puntos de una racha de 12-0 que abrió el marcador a 112-90.

Hardaway anotó 26, pero Denver cayó a 1-4 en su gira de siete partidos por el Este. Johnson se ausentó por una lesión en la rodilla.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter