americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Michael Keaton será homenajeado por el grupo teatral Hasty Pudding de Harvard

BOSTON (AP) — El actor Michael Keaton será honrado el viernes como el hombre del año 2026 por el grupo teatral Hasty Pudding de la Universidad de Harvard.

ARCHIVO - Michael Keaton llega al estreno de Goodrich el martes 8 de octubre de 2024 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Michael Keaton llega al estreno de "Goodrich" el martes 8 de octubre de 2024 en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

El grupo teatral, que data de 1844 y afirma ser el tercero más antiguo del mundo en funcionamiento, dijo que Keaton recibirá su premio Pudding Pot en un asado de celebración por la noche. Después asistirá a una representación de la 177ª producción de Hasty Pudding, "Salooney Tunes".

Hasty Pudding Theatricals otorga sus premios de hombre y mujer del año a personas que han hecho contribuciones perdurables y profundas al mundo del entretenimiento.

El actor nominado al Premio de la Academia y ganador del Emmy es conocido por sus papeles en películas como "Batman", "Birdman", "Beetlejuice" y "Spotlight" ("En primera plana"). Más recientemente, Keaton ha protagonizado y dirigido el cortometraje "Sweetwater" y ha sido protagonista y productor ejecutivo de la miniserie de ocho partes de Hulu "Dopesick".

La productora de Hasty Pudding, Eloise Tunnell, afirmó en un comunicado: "¡Fue Batman, luego Birdman y ahora, lo más importante, es un hombre Pudding! Keaton no es ajeno a ser un superhéroe, pero veamos si ese entrenamiento le gana un Pudding Pot. Ansiamos darle la bienvenida el 6 de febrero: hasta entonces, ¡no digan su nombre tres veces!"

El actor Jon Hamm ganó el premio el año pasado. Otros homenajeados recientes han incluido a Clint Eastwood, Tom Hanks, Robert De Niro, Harrison Ford, Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds.

El premio a la mujer del año de Hasty Pudding, que data de 1951, será otorgado el 13 de febrero a la actriz australiana Rose Byrne.

El evento del viernes se produce días después de que el Departamento de Justicia publicara una gran cantidad de registros relacionados con Jeffrey Epstein, un donante de larga data de la organización. Los documentos proporcionaron nuevos detalles sobre la cantidad de dinero que Epstein había donado a Hasty Pudding aproximadamente entre 2013 y 2019, para la que entregó 50.000 dólares anuales con el fin de asegurar el estatus de donante de primer nivel por el que recibía beneficios de entradas gratuitas y otros regalos a cambio, sumando más de 300.000 dólares.

Las donaciones se realizaron a través de la Fundación Jeffrey Epstein Virgin Islands y Gratitude for America, una organización benéfica afiliada a Epstein.

Se envió un correo electrónico el viernes a Hasty Pudding para solicitar sus comentarios. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter