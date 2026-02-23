americateve

Michael Conforto acuerda un contrato de ligas menores con los Cachorros

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — Michael Conforto busca recuperar su nivel con los Cachorros de Chicago.

ARCHIVO - Foto del 21 de septiembre del 2025, Michael Conforto de los Dodgers de Los Ángeles en la séptima entrada ante los Gigantes de San Francisco. (AP Foto/Jessie Alcheh, Archivo) AP

Conforto acordó un contrato de ligas menores con los Cachorros que incluye una invitación al campamento de Grandes Ligas para los entrenamientos de primavera. Se espera que el jardinero compita por un puesto como suplente.

Conforto, quien cumple 33 años el domingo, tuvo dificultades la temporada pasada después de aceptar un contrato de un año por 17 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. Bateó para un mínimo de su carrera de .199, con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en 138 juegos con los campeones de la Serie Mundial, que no lo utilizaron en la postemporada.

Conforto llega a un plantel repleto de jardineros suplentes de Chicago. Chas McCormick y Dylan Carlson, otros dos veteranos, también están en el campamento con contratos de ligas menores. Otra opción es el dominicano Kevin Alcántara, uno de los principales prospectos del equipo, y se espera que Matt Shaw tenga algo de tiempo en los jardines como parte de su rol de superutilidad.

Ian Happ y Pete Crow-Armstrong son jardineros titulares, y Seiya Suzuki jugará en el jardín derecho o se desempeñará como bateador designado la mayor parte del tiempo.

“Michael tuvo una mala temporada el año pasado, pero ha sido un buen jugador en esta liga durante bastante tiempo”, indicó el lunes el manager de los Cachorros, Craig Counsell. “A veces, cuando firmas a jugadores, es como: ¿dónde está la oportunidad aquí? y luego llegamos cinco días después y hay una gran oportunidad. Así es como hay que ver esto”.

Conforto batea de zurda, mientras que McCormick, Alcántara y Shaw son bateadores derechos. Carlson es bateador ambidiestro.

Counsell señaló que el hecho de que Conforto sea bateador zurdo influyó en la decisión del equipo de observarlo más de cerca.

“Creo que eso es algo real, sin duda”, afirmó Counsell. “Creo que es un área en la que, pienso, lo tenemos en nuestra alineación principal, pero después de ese grupo, era un punto en el que sentíamos que estábamos un poco cortos”.

Conforto fue la décima selección del draft amateur 2014 de los Mets de Nueva York. Debutó en las Grandes Ligas al año siguiente.

Despegó con Nueva York en 2017, al integrar el equipo de estrellas de la Liga Nacional mientras bateaba .279 con 27 jonrones y 68 carreras impulsadas. Estableció máximos de su carrera con 33 jonrones y 92 carreras impulsadas para los Mets en 2019.

