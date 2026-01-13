Michael Carrick se perfila para ser técnico interino del Manchester United

ARCHIVO - El técnico interino de Manchester United Michael Carrick al final del partido contra Arsenal en la Liga Premier, el jueves 2 de diciembre de 2021, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Carrick fue fotografiado a primera hora del martes llegando al campo de entrenamiento de Carrington y se aprestraba a firmar un contrato hasta el final de la temporada, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló bajo condición de anonimato porque su nombramiento aún no se ha completado formalmente.

Carrick, quien ganó cinco títulos de la Premier y la Liga de Campeones durante una carrera llena de trofeos en Old Trafford, llega tras la salida de Ruben Amorim la semana pasada. Steve Holland, otrora asistente de la selección de Inglaterra, formará parte del equipo técnico de Carrick, dijo la persona.

Carrick, volante en su trayectoria como jugador y que también fue entrenador asistente en el United, completó una etapa invicta de tres partidos como interino después de que Ole Gunnar Solskjaer fuera destituido en 2021. En esta ocasión fue seleccionado por delante de Solskjaer, quien también fue entrevistado para el puesto.

La única otra experiencia como entrenador de Carrick fue en el Middlesbrough de la segunda división de 2022 a 2025.

Al nombrar a Carrick en un rol a corto plazo, el United se da tiempo para encontrar un reemplazo a largo plazo para Amorim, quien fue despedido la semana pasada después de 14 meses en el cargo.

El icónico exdelantero Wayne Rooney dijo que Carrick se ganaría el respeto de los jugadores.

“Michael es una persona muy inteligente y la última vez lo hizo muy bien”, dijo Rooney en su pódcast.

La prioridad para Carrick es asegurar la clasificación a la Liga de Campeones después de la derrota el domingo ante Brighton en la tercera ronda de la Copa FA, el debut del United en la competición. Los 20 veces campeones de la liga inglesa se encaminan a una segunda temporada consecutiva sin trofeos.

El United también sucumbió a las primeras de cambio en la Copa de la Liga Inglesa, ante el Grimsby de la cuarta división, y marcha séptimo en la Premier.

Además de Carrick y Solskjaer, otros exjugadores del United como Darren Fletcher y Ruud van Nistelrooy también fueron considerados. Fletcher ha estado a cargo de los dos partidos del United desde la salida de Amorim: un empate en Burnley en la liga y la derrota en la copa ante Brighton. Se espera que regrese a su rol como entrenador de juveniles.

Los primeros dos partidos de Carrick al mando son difíciles: en casa contra el Manchester City, segundo en la liga, el sábado y de visita al líder Arsenal, el fin de semana siguiente.

Será un gran paso para él. Su única experiencia como entrenador a tiempo completo fue en el Championship con Middlesbrough, donde su mandato terminó tras no lograr el ascenso a la Premier.

Es poco probable que el tiempo de Carrick al mando del United se extienda más allá del final de la temporada. La jerarquía del club busca su séptimo técnico permanente después de más de una década de declive desde la jubilación de Alex Ferguson en 2013.

Amorim fue el último en fracasar después de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Solskjaer y Erik ten Hag.

Carrick fue parte de uno de los mejores equipos de Ferguson, el que completó doblete de la Liga Premier y la Liga de Campeones en 2008. En total, ganó 12 títulos importantes en 12 años en el United.

