Michael Bradley se convierte en el 21mo entrenador de los Red Bulls en 31 temporadas

HARRISON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El ex capitán de Estados Unidos, Michael Bradley, se convirtió en el 21er entrenador de los Red Bulls de Nueva York en 31 temporadas cuando fue ascendido el lunes para reemplazar a Sandro Schwarz. Bradley asumirá el puesto que su padre ocupó dos décadas antes.

ARCHIVO - En foto del 25 de febrero del 2023, el mediocampista de Toronto Michael Bradley en acción en el encuentro ante el D.C. United. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo)
Bradley fue contratado el 12 de junio como entrenador de los Red Bulls II, el equipo de la tercera división MLS Next Pro, y llevó al equipo al título de la liga.

Como jugador, Bradley, de 38 años, anotó 17 goles en 151 apariciones internacionales de 2006 a 2019 y pasó 20 años jugando para los New York/New Jersey MetroStars (2004-05), Heerenveen (2006-08), Borussia Mönchengladbach (2008-11), Aston Villa (2011), Chievo Verona (2011-12), Roma (2012-14) y Toronto (2014-23).

Bradley fue asistente de su padre Bob con el Stabaek de Noruega en 2023-24. Su padre entrenó a Estados Unidos de 2006 a 2011.

Nueva York no logró clasificar a los playoffs de la Major League Soccer, terminando en el décimo lugar en la Conferencia Este con 12 victorias, 15 derrotas y siete empates, y Schwarz fue despedido el 27 de octubre después de dos temporadas. El equipo fue séptimo en 2024 y avanzó a la final de la MLS, donde perdió ante el LA Galaxy.

Los Red Bulls comenzaron a jugar en 1996 como los New York/New Jersey Metrostars. Nunca han ganado el campeonato de la MLS.

Por Redacción América Noticias Miami
