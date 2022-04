Un tribunal de Miami retira los cargos de abuso infantil contra el rapero cubano Henry Laso

"No cabía otra decisión, porque está muy claro que en ningún momento cometí ningún tipo de abuso infantil contra mi hija. Simplemente me negué a entregársela a un trabajador social que publicaba fotos casi pornográficas en su redes sociales y de pésima conducta", dijo a DIARIO DE CUBA el cantante, quien fuera liberado en agosto pasado.

"Este señor me hizo, junto con un agente policial, una denuncia por ese supuesto delito y por esa causa me arrestaron", explicó.

"Ahora me encuentro peleando en cortes la custodia de mi hija, porque es mi derecho y porque creo que me separaron injustamente de ella. Sé que la justicia a veces tarda, pero llega. Lo único que quiero es tener de vuelta a mi hija y poder reanudar mi carrera como artista, tronchada ahora mismo", añadió el rapero, originario de la ciudad de Cienfuegos.

Laso fue detenido el 6 octubre de 2020 en su casa de North Miami Beach luego de que se negara a entregar a su hija, de apenas dos meses de nacida, a la Policía. Tras la denuncia hecha en su contra, ese día el cantante de música urbana transmitió en vivo a través de su perfil de Facebook el intercambio de palabras con las autoridades, hasta que fue finalmente detenido.

El origen del conflicto del cantante se remonta a una denuncia realizada por uno de los siete hijos de su esposa, fruto de un matrimonio anterior de esta, quien la acusó por abandono infantil a la Policía.

Según refirió Laso, su hijastro de 17 años es un muchacho con serios problemas de conducta y el artista se vio obligado a mudarse de vivienda con su hija recién nacida y junto a su esposa para evitar conflictos de convivencia.

Pero debido a la denuncia hecha en contra de su esposa, las autoridades primero dijeron a Laso que había una orden de alejar a su hija recién nacida de su madre, decisión a la que el cantante se opuso, argumentando que a esa edad cualquier bebé necesita de su madre.

A causa de esa situación y a la negativa de Laso de entregar a su hija al Departamento de Niños y Familias, le habrían interpuesto una denuncia por abuso infantil, de la que fue finalmente absuelto, aseguró.

"Debido a todos estos problemas legales he perdido contratos con disqueras que me hubieran permitido relanzar mi carrera. Yo amo la música, pero sobre todo amo profundamente a mi hija, y todo lo que he hecho ha sido por ese amor", recalcó.

Laso llegó a Estados Unidos a finales del 2019, luego de haber estado encarcelado durante más de tres meses en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, en 2018.

Antes de esto, había compuesto una canción dedicada al exdictador Fidel Castro, titulada "Un rey falso", que lo colocó en la mirilla de las autoridades.

Fuente: diariodecuba.com