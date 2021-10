Policías se llevan una lluvia de balas tras sorprender a un hombre robado en una casa de Miami

“Mientras lo perseguían, uno de los oficiales se detiene en el lado derecho, ahí es cuando el descargó el arma de fuego”, dijo el teniente Alejandro Méndez, portavoz de la policía de El Portal.

Embed

En otro vídeo de vigilancia se observa cuando el hombre se baja de la camioneta pick up y el vehículo continúa en movimiento hasta chocar contra una reja en el área de la calle 79 y la cuarta avenida del noreste.

Aunque los agentes continúan tras sus pasos, no logran detenerlo. Las autoridades remolcaron el pick up en el que se trasladaba el sospechoso e informaron que no ha sido reportado como robado.

La propietaria de la vivienda donde se registró el robo no quiso emitir declaraciones, sin embargo, el caso despertó preocupación entre los residentes de la pequeña comunidad.

Y es que hace pocos días se reportó un incidente similar en otra casa.