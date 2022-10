Piloto cubano que aterrizó en el Sur de la Florida está confiado en lograr asilo en EEUU

Tal como informan medios de Miami, voló procedente de la provincia de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba y situada a más de 185 millas (300 kilómetros) al este de La Habana y, poco después de aterrizar tras una hora de trayecto, fue puesto a disposición de la gubernamental Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

"Está contento de haber llegado al país de las libertades", señaló Soto, quien añadió que tanto él como su cliente están confiados en obtener un veredicto positivo en la corte.

"Me parece que tiene un muy buen caso, pero no soy el que tenga la última palabra", dijo el letrado, que no ofreció más detalles sobre el mismo al existir un proceso judicial de por medio.

El joven cubano no tiene familiares en el sur de Florida y, de obtener el asilo, en principio su plan es instalarse en Miami, de acuerdo a Soto, que precisó que han pedido la puesta en libertad de Martínez Machado mientras el proceso sigue su curso.

La dramática llegada de Martínez Machado, recogida por medios locales, refleja el incremento del éxodo de cubanos rumbo a Estados Unidos.

Durante el año fiscal 2022, es decir entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, un total de 6.182 migrantes cubanos fueron interceptados en aguas del Estrecho de la Florida, muy por encima de los 838 detenidos el anterior periodo fiscal, según estadísticas de la Guardia Costera de EEUU.

En lo que va de este mes, han sido interceptados ya 921 cubanos en las inmediaciones de este estado, de acuerdo a la dependencia. EFE

Fuente: EFE