Lluvias intensas causan inundaciones en varias zonas de Miami y mientras que los residentes se preparan para tres días más de tormentas

“Si estás conduciendo y ves agua a niveles de seis pulgadas o más, no traten de pasarlo, porque puede ser peligroso, el auto se le puede parar de funcionar, entonces den la vuelta y busquen otra manera de llegar a donde tienen que ir”, dijo Pete Sánchez, portavoz de los bomberos de Miami.

Para algunos residentes del Downtown de Miami se ha hecho difícil sortear las inundaciones propias de los días de lluvia.

“Intento no salir, pero si es por emergencia cómo ahora por trabajo, tengo que salir solo por emergencia”, dijo William Calzadilla, residente del área.

El mal tiempo deja consecuencias económicas en quienes trabajan como repartidores en moto.

“Es pérdida de dinero porque de esto vivimos ahorita, entonces hay que darle. Por lo menos, yo salgo a las 10:00 am hasta las 4:00 pm, descanso dos horas y vuelvo a arrancar a las 6:00 pm, pero ayer llegue todo empapado a las 2:00 pm y ya no pude salir más, porque la lluvia no me lo permitió”, dijo Alexander Parra, repartidor de Uber Eats.

En un esfuerzo por mitigar las inundaciones, la ciudad de Miami limpió los drenajes para bajar los niveles de agua.

“Cuando viene tanta lluvia así y constante, las inundaciones van a seguir, es importante por eso tomar los consejos y recordar que esto va a pasar, las lluvias van a pasar y después sale el sol y esto se acaba”, dijo el portavoz de los bomberos de Miami.

Las lluvias nos acompañarán lo que resta de semana. Y no es un secreto para nadie que este no es el clima ideal para la gran mayoría de los residentes de Miami.

“Es un poquito pesado, porque se junta muchísimo el agua, la gente no transita, se complica bastante la circulación, siempre esta zona tiene movimiento, pero se complica, al igual que todo Miami”, dijo Ana Pinto, trabajadora del área.

Las autoridades también le piden a los peatones que sean precavidos y no atraviesen calles donde observen acumulación de agua.

“Nunca es buena idea caminar o conducir en aguas acumuladas, ya que nunca se sabe que objetos se esconden en ella”, dijo Erika Benitez, portavoz de los Bomberos de Miami-Dade.