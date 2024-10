Ladrón de carros en Dealers de Miami pidiendo pruebas de manejo lo vuele hacer

En el caso del robo en Prado Auto Sales vieron al ladrón simplemente llegar caminando. Sin embargo, en City Motors Miami se percataron al supervisar las cámaras de que un carro lo acercó hasta el lugar y tras cometer el robo, se marchó.

“Por el acento me parece que era 90% cubano. Yo no sabía si estaba armado y en estos casos, mejor dejarlo así, que no corra peligro la vida de uno”, dijo Sam Jauhari, el copropietario del concesionario City Motors Miami.

El carro robado allí el pasado año era un Infiniti Q50 del 2022, valorado en 32 mil dólares.

Curiosamente, semanas después, el propietario anterior del carro robado pareció reconocerlo circulando en el autopista con otra matrícula y lo reportó.

Habitualmente, los carros de City Motors Miami tienen un GPS incorporado. Pero el carro robado acababa de llegar al dealer y todavía no lo tenía instalado. Por ello, hasta el momento no lo han podido recuperar.

Si bien han podido amortiguar económicamente el golpe por el seguro de robo que tienen, eso les supone una subida en su póliza.

Ahora los propietarios de ambos dealers se han comunicado para unir fuerzas en su lucha por capturar al ladrón y recuperar sus autos todavía en paradero desconocido.

Si ustedes ven a este sujeto o tienen cualquier tipo de información relacionada con este caso pueden comunicarse de inmediato con la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 767-5308.