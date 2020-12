La música electrónica venezolana tiene nueva disquera: Two and a Half Cats

La idea de crear TWAHC (Two and a Half Cats) viene de querer mostrarle al mundo la música que hacemos. Preferimos apostar por nuestro sello disquero para que llegue muy lejos”, comenta Miguelle. A lo que Tons agrega: “Queremos compartir con el mundo esta expresión musical, única, fresca y con mucho flow; buscamos demostrar que el house puede ir más allá, que no tiene límites, ni estereotipos, tal como lo hicimos con el remix oficial de ‘Sádico’, original de Rawayana”.

La carta de presentación de Two and a Half Cats es el EP que estrenaron juntos recientemente, “TWAHC001”, en el que muestran su visión musical y la combinación de su propuesta caracterizada por fusión de ritmos desde house, minimal, jazz, música latina hasta hip-hop y R&B.

Y, por si fuera poco, los talentosos DJ’s cierran el 2020 con lo mejor que saben hacer: Música nueva, adelantando un poco de lo que viene para sus carreras. “Durante estos últimos meses hemos estado trabajando en crear ritmos únicos y con mucho sabor, que iremos compartiendo con todos poco a poco. El próximo lanzamiento será a finales de diciembre junto a la reconocida cantante venezolana de R&B, Irepelusa. Para el 2021 estaremos publicando colaboraciones con artistas como Jean Pierre (New York), Andrés Belloso, Betsayda Machado, Demenz y otro con el vocalista de una de las bandas venezolanas más reconocidas en Latinoamérica y el mundo actualmente. Compartiremos música individual, juntos, varias ediciones especiales para discos de acetato y muchos edits gratis. A su vez, estaremos produciendo eventos y experiencias musicales en la ciudad de Miami”, finalizan.

