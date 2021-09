Ex presa política cubana a solo horas de ser desalojada de su casa en Miami

“Bank of America no ha estado involucrado con esta propiedad desde febrero del 2017. Se adjunta un acuerdo entre el titular de la hipoteca, Bank of New York y la Sra. Rodríguez del 2018. Bank of America no está en el acuerdo y la entidad involucrada fue Bank of New York, que no tiene afiliación con Bank of America”.

La batalla para no perder la casa comenzó en el 2009, cuando la hipoteca fue vendida de banco a banco.

La vivienda, localizada en la calle 11 y la avenida 40 del suroeste de Miami, fue vendida el año pasado a una mujer identificada como Vanessa Veytia, por el precio de 414 mil dólares.