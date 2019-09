Denuncian acoso sexual y agresión contra joven actriz cubana en Camagüey

La joven, de apenas 19 años, relató que todo sucedió en la madrugada del pasado 21 de agosto, cuando regresaba de una fiesta en compañía de su hermana y su cuñado. Tras detenerse en una gasolinera Cupet ubicada en la céntrica avenida Alameda para comprar algo de comer, fue seguida por un hombre que acompañaba a una conocida.

Virgen siguió su camino, pero el individuo, identificado como Osmar de Armas, continuó acercándosele y hablándole “en tono irrespetuoso”. “Iba para arriba de mí para hacerme cualquier cosa”, dijo la joven.

Martínez explicó que, al sentirse amenaza, golpeó al hombre en la cara y la dio una patada en los testículos. Sin embargo, el hombre se repuso y descargó su furia contra la joven, agarrándola por el pelo y tirándola contra el piso.

“Me doy contra la acera, me parto la frente y me levanto lo más rápido que puedo por miedo a que él me dé patadas en el piso o algo de eso. Y cuando me levanto del piso, me coge por la cara y me da tremenda mordida, en la región de la boca (…) pero con placer”, indicó la joven entre lágrimas.

El hecho fue denunciado por Mario Junkera, director del grupo de teatro Espacio Interior, del que forma parte la joven actriz.

Junkera señaló que, “después de ser detenido y haber pagado una fianza de 1000.00 CUP”, el individuo Osmar de Armas “ya ha sido puesto en libertad en espera del juicio”.