Conocido locutor cubano pide ayuda económica para pagar a un abogado: ¨Está en vuelto en una demanda por violencia doméstica en Miami¨

El reconocido locutor cubano Rolando Zaldivar, se encuentra sumergido en un incidente legal, por un incidente que, según lo dicho por él, no cometió.

A través de la Plataforma GuFundMe, Zaldivar contó su historia.

“Hace unos meses lo impensable tocó mi puerta. Mientras estaba en mi casa acogido al descanso me vi envuelto en un incidente de violencia doméstica. Una discusión de rutina desencadenó en un acto bajo. Cuando le pedí a quien me importunaba que me dejará sólo, porque no quiero ni puedo tener problemas en este país que nos da cobija, la otra persona dejándose llevar por su ira, su experiencia y su perfecto English nativo, llamó a la policía para acusarme por una agresión que no cometí”.

El locutor cubano, que ingresó a Estados Unidos en 2013 tras vivir un largo periodo en México, expresó que ahora su vida se le está yendo por un hecho que se escapó de sus manos.

“Las desgracias nunca vienen solas. Detención, ficha policial, grillete electrónico, corte y abogados han sido la banda sonara de mis días desde hace varios meses. No tengo libertad de movimiento ni de acción, el caso está empantanado por la burocracia que me ha asignado «tres letrados de oficio» quienes no saben nada de mi caso ni de mi nombre.

Zaldivar acude a la plataforma de recaudación pidiendo ayuda para costear los gastos de un abogado, y de esa manera aclarar lo que está sucendiendo.

“Obligado por la vida, para poder seguir adelante, debo contratar los servicios de un abogado para que mis culpas se desvanezcan y poder seguir adelante con mi vida. Por eso estoy pidiendo la colaboración de quienes me conocen para poder pagar los gastos de representación que se derivarán de este proceso.”

Este tunero, quien se labró su carrera como locutor sorteando duros obstáculos durante toda su vida, pide confianza para quienes no lo conocen del todo, ya que lo único que quiere es “librarme de esta injusticia”.

“Pido un voto de confianza de ustedes para librarme de esta injusticia que amenaza con llevarme a la cárcel y que me tiene sin dormir hace meses. La justicia de Dios, como la de los hombres, hechos a su semejanza es extensa, divina e infinita. Quedo a merced de ustedes. Dios me los bendiga. AMEN”.